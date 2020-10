W rozegranym awansem meczu 18. kolejki Tauron Ligi #VolleyWrocław przegrał z drużyną Energa MKS Kalisz 1:3. Siatkarki z Wrocławia poniosły czwartą porażkę i w tym sezonie pozostają bez zwycięstwa. Kaliszanki odniosły piąte zwycięstwo na sześć dotychczas rozegranych spotkań.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze akcje tygodnia w TAURON Lidze (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Kluczowa dla losów pierwszego seta okazała się seria dziesięciu (!) akcji wygranych przez gospodynie - od stanu 13:12 do 23:12, przy zagrywkach Karoliny Fedorek. Dokończenie tej partii było już tylko formalnością. Piłkę setową wywalczyła Paula Słonecka (24:13), a ostatni punkt dała gospodyniom zepsuta zagrywka rywalek (25:15).

Reklama

Druga odsłona przyniosła dużo więcej emocji. Po początkowej przewadze kaliszanek, gospodynie odrobiły straty. Później jednak znów do głosu doszły przyjezdne, które odskoczyły na kilka oczek (16:19). Po asie serwisowym Julii Szczurowskiej miały piłkę setową (20:24), ale wrocławianki, wykorzystując błędy własne rywalek, zdołały doprowadzić do rywalizacji na przewagi. W niej szalę zwycięstwa przechyliły na stronę Energa MKS dwa ataki Zuzanny Szperlak (25:27).

W trzecim secie inicjatywa nadal należała do przyjezdnych. Siatkarki #VolleyWrocław dotrzymywały im kroku do stanu 13:13. Później nastąpiła punktowa seria ze skuteczną Szperlak w roli głównej i wynik zaczął uciekać gospodyniom (13:18). To był przełomowy fragment tej części meczu, bo kaliszanki nie oddały już przewagi. Pewnie zmierzały po zwycięstwo, które przypieczętował skuteczny atak Moniki Gałkowskiej (19:25).

Siatkarki Energa MKS przeważały również w czwartej partii. Tym razem szybciej wypracowały sobie zdecydowaną przewagę (6:11, 7:13). Zdołały ją utrzymać w końcowych fragmentach tej odsłony. Skuteczny blok dał im piłkę meczową, a Weronika Centka kończąc kontratak kaliszanek, zakończyła również seta (18:25) i całe spotkanie.

Najwięcej punktów: Karolina Fedorek (15), Kamila Witkowska (14), Paula Słonecka (11) - #VolleyWrocław; Zuzanna Szperlak (18), Weronika Centka (11), Julia Szczurowska (11), Monika Ptak (10) - Energa MKS. MVP: Zuzanna Szperlak.

#VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz 1:3 (25:15, 25:27, 19:25, 18:25)

#VolleyWrocław: Adrianna Szady, Natalia Murek, Karolina Fedorek, Izabella Rapacz, Paula Słonecka, Kamila Witkowska - Agnieszka Adamek (libero) oraz Małgorzata Jasek, Weronika Wołodko, Anna Bączyńska. Trener: Wojciech Kurczyński.

Energa MKS: Zuzanna Szperlak, Weronika Centka, Monika Gałkowska, Magdalena Damaske, Monika Ptak, Ewelina Polak - Julia Mazur (libero) oraz Justyna Łysiak (libero), Marta Budnik, Julia Szczurowska, Patrycja Chrzan, Oliwia Bałuk, Karolina Bednarek. Trener: Jacek Pasiński.

RM, Polsat Sport