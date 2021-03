Tauron Liga. DevelopRes Rzeszów najlepszy po fazie zasadniczej

DevelopRes Rzeszów najlepszą drużyną rundy zasadniczej Tauron Ligi siatkarek. Drużyna Stephane’a Antigi pokonała #VolleyWrocław 3:2 i tym samym zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli. W innych poniedziałkowych meczach ekipa BKS Bostik Bielsko-Biała pokonała Enea PTPS Piłę 3:1, a w wieczornym spotkaniu Grupa Azoty Chemik Police nie dał szans ekipie Grot Budowlani Łódź, zwyciężając 3:0.

W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu Tauron Ligi drużyna z Rzeszowa zapewniła sobie pozycję lidera po rundzie zasadniczej. Po zaciętym spotkaniu pokonały gospodynie z Wrocławia 3:2. Chociaż siatkarki DevelopResu dobrze zaczęły spotkanie, to w drugim i czwartym secie schodziły pokonane. Konieczny był tie-break, w którym wygrały do 12.

W innym spotkaniu BKS okazał się lepszy od Enea PTPS Piły 3:1. Ostatnia drużyna ligi wygrała zaledwie drugiego seta, jednak nie zmienia to jej sytuacji, ponieważ była pewna spadku wcześniej. Gospodynie po tej kolejce plasują się na szóstym miejscu w tabeli.



W wieczornym hicie kolejki Grot Budowlani chciały się zrewanżować za porażkę w Pucharze Polski. Ich plany pokrzyżowały się już na samym początku spotkania, ponieważ policzanki pewnie punktowały set po secie. Pierwszą odsłonę spotkania wygrały do 25, drugą do 19, a ostatnią do 17.

Zdjęcie Radość zawodniczek Grupy Azoty Chemika Police / Marcin Bielecki / PAP

Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:19, 25:17)

Grupa Azoty Chemik: Indy Baijens, Jovana Brakočević-Canzian, Martyna Grajber, Agnieszka Kąkolewska, Marlena Kowalewska, Olga Strantzali - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Paulina Bałdyga, Martyna Łukasik

Grot Budowlani: Weronika Centka, Paulina Damaske, Monika Fedusio, Veronica Jones-Perry, Małgorzata Lisiak, Julia Nowicka - Maria Stenzel (libero) - Justyna Kędziora, Oliwia Michalak, Oliwia Poreda.

