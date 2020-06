Tauron Liga. Developres pozyskał reprezentantkę Francji

Francuzka Juliette Fidon-Lebleu została nową siatkarką wicemistrza Polski Developresu SkyRes Rzeszów - poinformował w piątek klub. 23-letnia przyjmująca w ostatnim sezonie występowała w DPD Legionovii Legionowo.

Fidon-Lebleu to czołowa zawodniczka reprezentacji swojego kraju, od kilku lat jest jej kapitanem. Zanim trafiła do Polski, występowała we francuskich klubach - Evreux Volleyball (do 2017) i Beziers Volley (2017-19). Z Legionovią wywalczyła w ostatnim sezonie ekstraklasy czwarte miejsce.

To kolejny transfer drużyny prowadzonej przez Stephane'a Antigę. Wcześniej Developres pozyskał rozgrywającą Martę Krajewską (BKS Bielsko-Biała), atakującą Aleksandrę Rasińską (#Volley Wrocław) oraz środkową Annę Stencel (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz).



Z rzeszowskim klubem pożegnały się Katarzyna Zaroślińska-Król (ŁKS Commercecon Łódź), Amerykanka Alexandra Franti (Reale Fenera Chieri, Włochy), Czeszka Michaela Mlejnkova (Allianz MTV Stuttgart), Magdalena Hawryła (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Portorykanka Natalia Valentin-Anderson, Kamila Witkowska oraz Tamara Gałucha (wszystkie nie podpisały jeszcze kontraktów).