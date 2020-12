Tauron Liga. Dawid Murek trenerem #VolleyWrocław

Dawid Murek został pierwszym trenerem grającego w ekstraklasie siatkarek #VolleyWrocław. Były wybitny reprezentant Polski do tej pory pełnił rolę drugiego szkoleniowca w ekipie z Dolnego Śląska.

Murek na stanowisku pierwszego trenera zastąpił Wojciecha Kurczyńskiego, który sam zrezygnował z pracy w zespole z Wrocławia. Powodem były słabsze wyniki niż zakładano przed sezonem. Były reprezentant Polski już zdążył nawet sam poprowadzić #VolleyWrocław w meczu rozegranym tuż przed świętami z E.Leclerc Radomką Radom (2:3).

Prezes klubu Jacek Grabowski przyznał, że rozpatrywał kilka wariantów obsadzenia miejsca pierwszego trenera, ale ostatecznie zdecydował się na Murka, bo wydaje mu się w aktualnej sytuacji najlepszym z możliwych wyborów.

"Po analizie doszliśmy do wniosku, że damy szansę Dawidowi. Już w ostatnim meczu pokazał jak żyje tym, co dzieje się na boisku i jak dobrze wpływa to na zespół. Liczę, że dzięki temu wyzwaniu Dawid rozwinie się jeszcze bardziej i jako człowiek, i przede wszystkim jako trener" - dodał.

W zespole z Wrocławia występuje córka Dawida Murka - Natalia.

Po rozegraniu 14 meczów #VolleyWrocław w ligowej tabeli zajmuje 10. miejsce. W najbliższym meczu zaplanowanym na 11 stycznia wrocławianki zmierzą się z Enea PTPS Piła.