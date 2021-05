Tauron Liga. BKS ma nową rozgrywającą

Rozgrywająca Ewelina Polak podpisała kontrakt z występującym w Tauron Lidze BKS Bostik Bielsko-Biała. W zespole ma zastąpić Natalię Gajewską, która zdecydowała się nie przedłużać umowy.

W minionym sezonie nowa zawodniczka BKS grała w drużynie Energi MKS Kalisz. 28-latka wcześniej występowała m.in. w Grot Budowlanych Łódź i Grupa Azoty Chemiku Police. Z tą pierwszą zdobyła Puchar Polski (2018), zaś z drugą także PP oraz mistrzostwo kraju (2020).

- Ewelina to zdecydowanie czołówka wśród rozgrywających w naszej lidze. Ma spore doświadczenie, pomysł na grę i ogromny duch walki. To tylko kilka aspektów, które decydowały o tym, że bardzo chciałem ją mieć w naszym zespole. Jestem przekonany, że szybko wkomponuje się do drużyny i na pewno będzie jej ważną częścią - powiedział trener BKS Bartłomiej Piekarczyk, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

BKS pozyskał Ewelinę Polak... i nie tylko

Wcześniej nowymi zawodniczkami bielskiej drużyny zostały Dominika Pierzchała (środkowa, poprzednio SMS PZPS Szczyrk) i Martyna Borowczak (przyjmująca, SMS PZPS Szczyrk).

Obecnie w kadrze bielskiego zespołu na sezon 2021/22 jest osiem siatkarek. Oprócz trzech nowych są to: Kinga Drabek (libero), Magdalena Janiuk (środkowa), Aleksandra Kazała (przyjmująca), Gabriela Orvosowa (atakująca) i Martyna Świrad (środkowa).

W zespole z Bielska-Białej nie będą już grać, oprócz wspomnianej Gajewskiej, m.in.: Dagmara Dąbrowska i Andrea Kossanyiova. W końcowej klasyfikacji minionego sezonu ekstraklasy bielszczanki uplasowały się na szóstym miejscu.

Autor: Rafał Czerkawski

