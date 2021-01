Adam Grabowski nie będzie już trenerem zespołu PTPS Piła. Drużyna z Piły gra w Tauron Lidze, czyli ekstraklasie siatkarek. Spisuje się fatalnie, zajmuje ostatnie miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tauron Liga. Enea PTPS Piła - BKS Bostik Bielsko-Biała 2:3. Skrót meczu (Polsat Sport). wideo Polsat Sport

To bardzo zły czas dla pilskiego zespołu, który w latach 1999-2002 był czterokrotnym mistrzem Polski, dominatorem polskiej ligi i zajął nawet czwarte miejsce w rozgrywkach Pucharu Europy. Teraz jest ostatnim zespołem polskiej ekstraklasy, zwanej Tauron Ligą. Siatkarki z Piły w tym sezonie wygrały tylko jedno spotkanie - z Jokerem Świecie 3-1.

Reklama

W październiku klub PTPS Piła stracił swego prezesa, założyciela i twórcę pilskiej siatkówki, Radosława Ciemięgę. Zmarł na Covid-19. Od tamtej pory klub musi zmagać się z problemami organizacyjnymi i nie wiadomo jeszcze jakie będą jego dalsze losy.



Adam Grabowski, który we wrześniu przejął prowadzenie pilskiego zespołu zrezygnował ze stanowiska szkoleniowca. Klub Enea PTPS Piła przychylił się do prośby trenera o rozwiązanie kontraktu. We wrześniu był to powrót szkoleniowca, który wrócił do Piły po 10 latach i zastąpi Mirosława Zawieracza.

Trener Grabowski przez wiele lat pracował w Pile najpierw jako asystent Jerzego Matlaka - to właśnie wtedy PTPS odnosił największe sukcesy, m.in. cztery mistrzostwa Polski, trzy Puchary Polski i udział w Final Four Ligi Mistrzyń. W sezonie 2004/2005 przejął prowadzenie pilskiego zespołu w trakcie sezonu i wywalczył z nim brązowy medal mistrzostw Polski. Ponownie pracował w PTPS-ie jeszcze w sezonie 2009/2010.

PTPS Piła poszukuje nowego trenera.