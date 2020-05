Siatkówka. Trener Zawieracz zostaje w ENEA PTPS Piła

Mirosław Zawieracz zostaje na stanowisku trenera siatkarek ENEA PTPS Piła - poinformował w piątek klub z Wielkopolski. Pod jego wodzą pilanki ubiegły sezon zakończyły na ósmej pozycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Ruszył plebiscyt na Drużynę 20-lecia PlusLigi. Wideo INTERIA.TV

Zawieracz równo rok temu, po sześciu latach, wrócił do pilskiego klubu. Wcześniej pracował w nim w latach 2009-2013. W minionym, skróconym sezonie PTPS zajął ósme miejsce, zakwalifikował się do fazy play off, która z powodu pandemii koronawirusa nie została rozegrana.



Reklama

- Wierzę, że w nadchodzącym sezonie znów pozytywnie zaskoczymy naszych kibiców. Może nie będziemy należeć do ścisłej czołówki Ligi Siatkówki Kobiet, ale sądzę, że tak jak w zakończonym sezonie pokażemy, że liczyć muszą się z nami wszyscy - podkreślił szkoleniowiec.



Tymczasem władze klubu wraz z trenerem budują kadrę na kolejny sezon, która będzie oparta wyłącznie o polskie zawodniczki. Prezes Radosław Ciemięga przyznał, że ok. 30 procent składu pozostanie bez zmian. O nowych siatkarkach klub poinformuje w czerwcu.



- Rok temu postawiliśmy na polski skład i to był akurat bardzo dobry ruch. Mocniejsze od nas zespoły z Radomia czy Kalisza z zagranicznymi siatkarkami uplasowały się w tabeli za nami. My każdą złotówkę oglądamy z kilku stron już od kilku lat, ale obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa też wymuszą takie działania u innych klubów. W przyszłym tygodniu poinformujemy o zawodniczkach, które zostają w Pile na kolejny sezon, a w czerwcu zaprezentujemy nowe siatkarki. Praktycznie brakuje nam już tylko dwóch podpisów pod kontraktami - powiedział Ciemięga.

Marcin Pawlicki