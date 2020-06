Była reprezentantka Polski Agnieszka Bednarek postanowiła zakończyć sportową karierę. Na siatkarskich parkietach mogliśmy podziwiać środkową przez 15 lat.

O decyzji Bednarek poinformował klub Grupa Azoty Chemik Police, w którym spędziła ostatnie siedem sezonów. Z tym zespołem wywalczyła mistrzostw, pięć pucharów i trzy Superpuchary Polski. A to nie koniec jej ligowych sukcesów.

Na koncie ma jeszcze jedno złoto MP, dwa triumfy w PP, trzy w Superpucharze Polski oraz Puchar CEV. Wszystkie w barwach Muszynianki.



Bednarek przez lata była podporą reprezentacji Polski. Z "Biało-Czerwonymi" sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy (2009) i srebrny medal igrzysk europejskich (2015). W kadrze rozegrała ponad 150 meczów.



"Poczułam, że to odpowiedni moment. Siatkówka w życiu dała mi bardzo dużo, była to niesamowita przygoda. Teraz czas na nowy rozdział, którym jestem bardzo podekscytowana. Mam masę pomysłów, momentami aż za dużo. Daję sobie czas na odpoczynek, złapanie dystansu, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Nie planuję zostać przy w siatkówce" - powiedziała Bednarek na stronie internetowej Chemika.



