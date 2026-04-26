Przed czwartym meczem finału Tauron Ligi 2:1 prowadziły siatkarki z Rzeszowa i były w dużo lepszej sytuacji. Nawet jeśli powinęłaby im się noga w Łodzi, decydujące spotkanie rozegrają u siebie. Mogły jednak nie czekać i świętować obronę tytułu już w hali Budowlanych.

Łodziankom determinacji na pewno nie brakowało, by doprowadzić do piątego spotkania, tym bardziej że one nie mają jeszcze w dorobku złotych medali. Ich trener podkreślał, że najwięcej zależy od psychiki zawodniczek.

Jako że mecz mógł już zdecydować o mistrzostwie Polski, oprawa spotkania była podniosła. Wypełnione po brzegi trybuny odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego, a za chwilę rozpoczęło się spotkanie. I od pierwszych piłek był zacięte. Dziesięć akcji i remis 5:5.

20 akcji i wciąż po równo (10:10). W końcu przyszło przełamanie - po długiej akcji skutecznie z środka zaatakowała Joanna Lelonkiewicz i Budowlane prowadziły 12:10. Trenerka Developres od razu poprosiła o czas. Nie chciała pozwolić na dłuższą serię. I i dość szybko odrobiły niewielkie straty. Po zbiciu Taylor Bannister było 15:15.

Gospodynie odzyskały niewielką przewagę, gdy skutecznie zaatakowała Rodica Buterez, a za chwilę poprawiła i było 20:17. To mógł być kluczowy moment seta. Rzeszowianki nie poddały się i po asie Maritt Jasper przygrywały tylko punktem (21:22). Gospodynie zachowały zimną krew i po ataku Damaske objęły prowadzenie.

W drugiej partii dużo szybciej poszło wypracowanie wyższej przewagi niż punkt. Po bloku Julity Piaseckiej przyjezdne wygrywały 6:3. Po wejściu na zagrywkę Damaske szybko jednak był remis (7:7). Od tej pory gra była wyrównana.

Dopiero autowe zagrania Grabki i Storck sprawiły, że rzeszowianki odskoczyły na dwa punkty. A za chwilę było 17:14. Łodzianki nie rezygnowały - po ataku i Asie Storck było po równo (19:19) i końcówka zapowiadała się emocjonująco.

I tak było. Remis 23:23 i skutecznie atakuje Piasecka. Za chwilę jednak trafiła w siatkę i set rozstrzygnął się na przewagi. Lepiej w końcówce zagrały Rzeszowianki i doprowadziły do remisu.

Także trzeci set od początku był zacięty. Dwoiła się i troiła się Damaske. To głównie dzięki niej było wciąż blisko remisu. W końcu dwie dobre akcje po kolei i odskoczyły na dwa punkty (9:7). A za chwilę na trzy.

Wystarczyła jednak chwila słabości i ponownie był remis (12:12). Kolejne dziesięć akcji i wciąż było po równo. W końcu Łodziankom udało się wygrać przy własnym serwisie i po ataku Buterez wygrywały dwoma punktami. Za chwilę blok dołożyła Planinsec i było 23:20. Seta zakończyła blokiem Lelonkiewicz.

Początek czwartej partii był wyrównany, a nawet przez chwilę prowadziły rzeszowianki. Potem jednak do głosu łodzianki i szybko zaczęły budować przewagę. Było już 18:12 i łodzianki doprowadziły do piątego meczu.

Statystyki meczu PGE Budowlani Łódź 3 - 1 DevelopRes Próby ataku 62 59 Błędy przeciwnika 26 24 Błędy drużyny 24 26 Błędy w ataku 13 11 Błędy serwisowe 9 13 Asy serwisowe 2 2

Emilio Nava - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport