Siatkarki nie do zatrzymania. Doczekały się szansy po czterech latach

W fazie zasadniczej ŁKS Commercecon przegrał tylko jedno spotkanie. W fazie play-off nie przegrał dotąd ani jednego seta. Bielszczanki we wtorek nawiązały walkę z faworytkami tylko w trzeciej partii, ale i w niej zespół z Łodzi odrobił straty i nie dał się zaskoczyć. BKS, czwarty zespół sezonu zasadniczego, zagra o brązowy medal.

Już pierwszy set zapowiadał, że bielszczanki mogą mieć we wtorek problemy z wygraniem choćby jednej partii. Drużyna z Łodzi rozpoczęła spotkanie od pewnych ataków i dobrej gry w obronie . To pozwalało im nie tylko kończyć pierwsze akcje po przyjęciu zagrywki, ale i obficie korzystać z kontrataków.

ŁKS Commercecon kontroluje kolejną partię

Tym razem jednak na boisku nie było już takiej różnicy klas, jak w pierwszej partii. To bielszczanki zdobyły punkt zagrywką - asem serwisowym popisała się Paulina Damaske . Przy stanie 15:12 dla ŁKS-u jego trener, Alessandro Chiappini , poprosił nawet o przerwę. To była jednak bardziej prewencja niż odpowiedź na realne zagrożenie ze strony rywalek.

Po tej przerwie łodzianki odbudowały przewagę. Gdy punkt blokiem zdobyła Witkowska, prowadziły już sześcioma punktami. Sprytną “kiwką" z drugiej piłki popisała się co prawda Julia Nowicka, rozgrywająca BKS-u, ale to nie był sygnał do odrabiania strat. ŁKS wygrał 25:18, seta zakończył atak Witkowskiej.