ŁKS Commercecon Łódź pokonał Grot Budowlanych Łódź 3:2 (25:10, 16:25, 25:22, 23:25, 15:10) w trzecim meczu finału play off Ligi Siatkówki Kobiet. W serii do trzech zwycięstw ŁKS Commercecon wygrał 3-0 i został mistrzem Polski. To drugi taki sukces w historii klubu, pierwsze złoto wywalczył 36 lat temu.

Gospodynie objęły prowadzenie po zepsutej zagrywce Anny Bączyńskiej i później zdobywały kolejne punkty. Grot Budowlani nie były w stanie przyjąć kąśliwych serwisów Marty Wójcik, która przy wyniku 7:0 wciąż pozostawała w polu zagrywki. Na noisku pojawiła się Magda Stysiak i zespół gości w końcu zdobył punkt z obiegnięcia. Dalej jednak wszystko wychodziło zawodniczkom ŁKS Commercecon, które prowadziły 10:3. Przewaga gospodyń urosła już do ponad dziesięciu punktów (23:10) i w tym fragmencie meczu one wręcz zdeklasowały swoje rywalki.



Pierwsza część drugiego seta należała do Grotu Budowlanych, który prowadził 16:12. ŁKS Commercecon zdobył trzy kolejne punkty, ale w tej partii musiał już ograniczyć się do roli statysty. Zespół gości nie zwalniał tempa i jego przewaga wzrosła do kilku punktów, żeby ostatecznie wygrać do 16.



Na początku trzeciego seta Grot Budowlani mieli dwa punkty przewagi. Potem gra się wyrównała i żaden z zespołów nie był w stanie przejąć inicjatywy. Trwała wymiana siatkarskich ciosów (16:16). Następnie ŁKS Commercecon zdobył dwa punkty, a gdy Monika Bociek pojedynczym blokiem zatrzymała Julię Twardowską przewaga tego zespołu urosła do 23:19. Rywalki jeszcze zmniejszyły straty do 23:21, ale zatrzymać rozpędzonego ŁKS-u Commercecon nie były w stanie.



Czwarty set był najbardziej emocjonujący choć jego pierwsza połowa na nic takiego nie wskazywała. Grot Budowlani szybko uzyskał przewagę - 9:4 i 12:8. ŁKS Commercecon nie rezygnował. Po błędzie w ataku Julii Twardowskiej mieliśmy 18:18. Rozpoczęła się prawdziwa wojna nerwów, którą lepiej wytrzymał Grot Budowlani. O wyniku trzeciego meczu finału miał zadecydować tak jak dwóch poprzednich tie break. W nim lepsze okazały się zawodniczki ŁKS-u, wygrywając 15:10.



ŁKS Commercecon Łódź: Marta Wójcik, Klaudia Alagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Aleksandra Wójcik, Regiane Bidias, Monika Bociek - Krystyna Strasz (libero) - Anna Korabiec, Izabela Kowalińska, Lucie Muhlsteinova, Agata Wawrzyńczyk.

Grot Budowlani Łódź: Femke Stoltenborg, Jovana Brakocevic-Canzian, Anna Bączyńska, Jaroslava Pencova, Julia Twardowska, Gabriela Polańska - Maria Stenzel (libero) - Magdalena Stysiak, Oliwia Urban, Ewelina Tobiasz, Małgorzata Śmieszek