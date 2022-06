Sezon siatkarek ruszy 29 października, a zakończy się najpóźniej 17 maja

System rozgrywek pozostanie niezmieniony. Do rywalizacji przystąpi 12 zespołów, które rozegrają 22 kolejki systemem każdy z każdym do 29 marca przyszłego roku. Po przerwie na turniej finałowy Pucharu Polski (1-2 kwietnia), osiem najlepszych drużyn przystąpi do fazy play-off. Ćwierćfinały i półfinały - do dwóch zwycięstw, a faza finałowa o brąz i złoto - do trzech wygranych.

"Wszyscy zgodnie uznali, że system rozgrywek, który obowiązywał w poprzednim sezonie, funkcjonował bardzo dobrze i nie ma żadnego powodu, by cokolwiek zmieniać. W gronie klubów Tauron Ligi powitaliśmy beniaminka z Tarnowa, który okazał się najlepszy na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej" - zaznaczył prezes PLS Artur Popko, cytowany w komunikacie PZPS.

Grupa Azoty Chemik Police broni tytułu

Tytułu bronić będzie Grupa Azoty Chemik Police, a poza drużyną Roleski Grupa Azoty Tarnów do rywalizacji przystąpi jeszcze 10 innych klubów: Developres Bella Dolina Rzeszów, Energa MKS Kalisz, UNI Opole, #VolleyWrocław, Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, Grot Budowlani Łódź, BKS Bostik Bielsko-Biała, E.Leclerc Moya Radomka Radom, ŁKS Commercecon Łódź i IŁ Capital Legionovia Legionowo.

Ekstraklasę opuści zespół, który zajmie ostatnie, 12. miejsce po fazie zasadniczej.

Beniaminek z Tarnowa rozpocznie sezon wyjazdową potyczką w Bydgoszczy, a mistrza kraju czeka wyprawa do Legionowa.