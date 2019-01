Puchar Polski: Cztery potęgi w półfinałach, faworyci nie zawiedli

Chemik Police z Grot Budowlanymi Łódź, a Developres SkyRes Rzeszów z ŁKS-em Commercecon Łódź zmierzą się w półfinałach Pucharu Polski siatkarek 2019. W środę odbyły się mecze ćwierćfinałowe, wszyscy faworyci zapewnili sobie awans, choć nie obyło się bez problemów. Turniej finałowy PP zostanie rozegrany w dniach 9-10 marca w Nysie.

Zdjęcie Wisła Warszawa - ŁKS Commercecon Łódź /Leszek Szymański /PAP

Niespodziewane kłopoty w ćwierćfinale PP miał mistrz Polski, Chemik Police. Bydgoskie Pałacanki wygrały pierwszą partię w Policach i zupełnie zaskoczyły mistrzynie Polski. Te szybko się jednak podniosły i dzięki kapitalnej grze Chiaki Ogbogu odwróciły losy spotkania. Amerykanka zdobyła w środę 18 punktów, a 15 dorzuciła Martyna Łukasik. Dzięki wygranej Chemiczki są już w półfinale, w którym stawią czoła broniącym trofeum Grot Budowlanym Łódź.



Reklama

KPS Chemik Police - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz 3:1 (19:25, 25:15, 25:19, 25:20)

W Łodzi awans do finałów Pucharu Polski wzięły Grot Budowlane, które w trzech setach gładko odprawiły ekipę z Legionowa. W składzie obrończyń tytułu po raz pierwszy znalazła się Magdalena Stysiak, która wreszcie została zatwierdzona do gry w Grot Budowlanych. I od razu zadebiutowała w nowej ekipie, zdobyła nawet cztery "oczka". Do wygranej łodzianki poprowadziła już niemal tradycyjnie Jovana Brakocević-Canizan, która zdobyła 19 punktów.



Grot Budowlani Łódź - DPD Legionovia Legionowo 3:0 (25:12, 25:22, 25:17)

Wielkich emocji nie było w Wieliczce, gdzie I-ligowa 7R Solna gościła rozpędzoną ekipę Developresu SkyRes. Rzeszowianki gładko i przyjemnie rozpoczęły mecz, ale później napotkały zdecydowany opór wielickiej drużyny. 7R Solna dzielnie walczyła o awans, ale doświadczenie i siła ognia ekipy LSK wzięły górę. Po zaciętym meczu w Solnym Mieście wygrały rzeszowianki, a postacią meczu została Katarzyna Zaroślińska-Król. Jej zespół pewnie wziął awans i w Nysie będzie bił się o finał PP.



7R Solna Wieliczka - Developres SkyRes Rzeszów 1:3 (14:25, 25:21, 21:25, 19:25)

Sensacją pachniało za to w Warszawie, gdzie I-ligowa Wisła postraszyła potentata LSK. Łodzianki dwa razy obejmowały prowadzenie, dwa razy je traciły, by wyszarpać awans do półfinału po dramatycznej końcówce w tie breaku. Do wygranej zespół poprowadziła Monika Bociek, która w środę zdobyła 24 punkty. W nagrodę ŁKS Commercecon pojedzie na finały PP do Nysy, gdzie zagra o finał z Developresem SkyRes Rzeszów.



Wisła Warszawa - ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (18:25, 25:21, 19:25, 25:22, 14:16)

Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek 2019 zostanie rozegrany w dniach 9-10 marca w Nysie.