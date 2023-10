Podopieczne Stefano Lavariniego zgrupowanie rozpoczęły w maju i chociaż włoski szkoleniowiec początkowo dawał szanse zawodniczkom z szerokiej kadry, to siatkarki, które znalazły uznanie w oczach selekcjonera i wystąpiły na najważniejszych turniejach, mają prawo odczuwać zmęczenie sezonem. Tym bardziej że nie miały długiego urlopu po zakończeniu wrześniowego turnieju kwalifikacyjnego i na krótko po zwieńczeniu zmagań w biało-czerwonych barwach wróciły do klubów, by rozpocząć przygotowania do rozgrywek ligowych. Te w Polsce ruszyły 7 października.