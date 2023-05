Polski klub się zbroi. Sięga po reprezentantkę Polski. A to nie koniec

To nie koniec wzmocnień Radomki. Celem kilka reprezentantek

Transfer do Radomia to dla Gałkowskiej powrót do Tauron Ligi po kilku miesiącach przerwy. Ostatnio występowała bowiem we włoskim Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Zaprezentowała się z dobrej strony, w 10 spotkaniach zdobyła 145 punktów. Mimo to jej drużyna nie uchroniła się przed spadkiem. Wcześniej Gałkowska występowała w OnlyBio Pałacu Bydgoszcz, ma też w dorobku mistrzostwo Polski z ŁKS-em Commercecon.