Polski klub na krawędzi. To może być koniec. "To była najmocniejsza informacja"

W półfinale nękany problemami finansowymi Chemik nie dał szans Grot Budowlanym Łódź i awansował do wielkiego finału Tauron Ligi. Policzanki wygrały fazę zasadniczą, pewnie awansowały do półfinału, a teraz nie pozwoliły na zbyt wiele rywalkom z Łodzi. U siebie wygrały w trzech setach, na wyjeździe w czterech. Podczas gdy klub, w którym stery przejął Radosław Anioł, szuka nowych źródeł finansowania , siatkarki spisują się znakomicie i po roku przerwy wracają do finału TAURON Ligi.

