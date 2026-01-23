Polski klub liczył na pomoc rządu. Teraz uruchamia plan awaryjny. Siatkarki odchodzą

Doniesienia o potężnych osłabieniach i problemach MOYA Radomki Radom krążyły w środowisku siatkarskim, aż w końcu znalazły potwierdzenie. Drużyna, która aktualnie zajmuje ósme miejsce w tabeli siatkarskiej TAURON Ligi, będzie musiała dokończyć sezon bez trzech ważnych zawodniczek.

Klub z Radomia ogłosił, że rozstają się z nim Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska i Julie Lengweiler. Ta pierwsza to kapitan zespołu, druga to aspirująca do kadry Stefano Lavariniego reprezentantka Polski, a trzecia - najlepiej punktująca siatkarka drużyny. Do tego Radomka nie wyklucza, że z drużyną pożegna się jeszcze jedna zawodniczka.

Plan awaryjny w Radomiu. Klub musiał pożegnać siatkarki

To duże osłabienia zespołu, który na początku sezonu był nawet liderem TAURON Ligi. Klub tłumaczy powody rozwiązania kontraktów czołowych zawodniczek w obszernym oświadczeniu. Za osłabieniami stoją problemy finansowe i Radomianie musieli wdrożyć plan awaryjny.

Brak podjęcia tych działań mógłby w przyszłości doprowadzić do narastania zobowiązań finansowych, a w skrajnym scenariuszu nawet do zagrożenia dalszego funkcjonowania Klubu. Dzięki podjętym decyzjom możemy dziś powiedzieć, że Radomka S.A. nie zniknie z siatkarskiej mapy Polski

Radomka tłumaczy, że do skutku nie doszła planowana umowa z dużym partnerem, który miał zabezpieczyć spore wsparcie finansowe w nowym roku. Do tego w Radomiu liczyli na wsparcie rządu, a konkretnie program dofinansowania dla drużyn występujących w europejskich pucharach.

"Do samego końca liczyliśmy również na uruchomienie programu rządowego dedykowanego klubom reprezentującym Polskę w europejskich pucharach. W poprzednim roku program ten ruszył po rozpoczęciu sezonu, dlatego wierzyliśmy, że dzięki naszym występom w CEV Volleyball Cup również w tym roku będziemy mogli skorzystać z podobnego wsparcia. Program ten jednak nie został uruchomiony" - czytamy w oświadczeniu.

Siatkarki szukają nowych klubów. Egzotyczny kierunek reprezentantki Polski

Na razie klub zapewnia, że pracuje nad uzupełnieniem składu. Na przyszły tydzień została zapowiedziana konferencja prasowa, w trakcie której Radomianie przedstawią jeszcze więcej informacji na temat obecnej sytuacji klubu.

Pod względem sportowym ostatnie tygodnie w Radomiu to spore problemy. Drużyna przegrała cztery z pięciu ostatnich meczów w TAURON Lidze i osunęła się na skraj strefy gwarantującej udział w fazie play-off. Lepiej jest w Pucharze CEV, gdzie awansowała do kolejnej rundy, w dramatycznych okolicznościach eliminując Mladost Zagrzeb po tzw. złotym secie.

Już w piątek MOYA Radomkę czeka kolejne trudne zadanie - zagra w TAURON Lidze z liderem, Developresem Reszów. A w przyszłym tygodniu rozpocznie kolejny dwumecz w pucharach, tym razem z Voluntari z Rumunii.

Co z siatkarkami, które opuszczają Radom? Według informacji portalu siatka.org, Szlagowska ma dokończyć sezon w Indonezji, w klubie Jakarta Livin Mandiri. Piotrowska wyjeżdża nieco bliżej, do Turcji, gdzie parol zagiął na nią Afyon Belediye Yuntas, klub z zaplecza Ekstraklasy. Lengweiler jest z kolei łączona z transferem do Japonii.

Atakuje Weronika Szlagowska, przyjmująca, która opuszcza właśnie Radomkę Piotr Polak PAP

Siatkarki MOYA Radomki Radom będą sobie musiały radzić bez kilku liderek CEV.eu materiały prasowe

Siatkarki MOYA Radomki Radom Piotr Polak PAP

Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź Polsat Sport