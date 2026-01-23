Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski klub liczył na pomoc rządu. Teraz uruchamia plan awaryjny. Siatkarki odchodzą

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Aż trzy siatkarki opuszczają MOYA Radomkę Radom, a na tym może się nie skończyć. Klub TAURON Ligi siatkarek, który w tym sezonie po raz drugi w historii rywalizuje w europejskich pucharach, musi ratować się przed kłopotami finansowymi. "W ostatnich tygodniach zmuszeni byliśmy wdrożyć plan awaryjny, którego celem jest utrzymanie stabilności finansowej" - głosi oficjalny komunikat klubu. Władze Radomki przyznają w nim, że liczyły m.in. na pomoc rządu.

Siatkarki ubrane w oficjalne stroje drużynowe stoją na parkiecie, niektóre z nich z poważnym wyrazem twarzy. Widoczne niebieskie i białe koszulki z logo sponsorów oraz numerami zawodniczek, w tle niewyraźni kibice i trybuny.
Siatkarki MOYA Radomki Radom będą kończyć sezon osłabione. Zabraknie m.in. Weroniki Szlagowskiej (druga z lewej)Tomasz Kowalczuk/REPORTEREast News

Doniesienia o potężnych osłabieniach i problemach MOYA Radomki Radom krążyły w środowisku siatkarskim, aż w końcu znalazły potwierdzenie. Drużyna, która aktualnie zajmuje ósme miejsce w tabeli siatkarskiej TAURON Ligi, będzie musiała dokończyć sezon bez trzech ważnych zawodniczek.

Klub z Radomia ogłosił, że rozstają się z nim Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska i Julie Lengweiler. Ta pierwsza to kapitan zespołu, druga to aspirująca do kadry Stefano Lavariniego reprezentantka Polski, a trzecia - najlepiej punktująca siatkarka drużyny. Do tego Radomka nie wyklucza, że z drużyną pożegna się jeszcze jedna zawodniczka.

    Plan awaryjny w Radomiu. Klub musiał pożegnać siatkarki

    To duże osłabienia zespołu, który na początku sezonu był nawet liderem TAURON Ligi. Klub tłumaczy powody rozwiązania kontraktów czołowych zawodniczek w obszernym oświadczeniu. Za osłabieniami stoją problemy finansowe i Radomianie musieli wdrożyć plan awaryjny.

    Brak podjęcia tych działań mógłby w przyszłości doprowadzić do narastania zobowiązań finansowych, a w skrajnym scenariuszu nawet do zagrożenia dalszego funkcjonowania Klubu. Dzięki podjętym decyzjom możemy dziś powiedzieć, że Radomka S.A. nie zniknie z siatkarskiej mapy Polski
    głosi komunikat klubu.

    Radomka tłumaczy, że do skutku nie doszła planowana umowa z dużym partnerem, który miał zabezpieczyć spore wsparcie finansowe w nowym roku. Do tego w Radomiu liczyli na wsparcie rządu, a konkretnie program dofinansowania dla drużyn występujących w europejskich pucharach.

    "Do samego końca liczyliśmy również na uruchomienie programu rządowego dedykowanego klubom reprezentującym Polskę w europejskich pucharach. W poprzednim roku program ten ruszył po rozpoczęciu sezonu, dlatego wierzyliśmy, że dzięki naszym występom w CEV Volleyball Cup również w tym roku będziemy mogli skorzystać z podobnego wsparcia. Program ten jednak nie został uruchomiony" - czytamy w oświadczeniu.

    Siatkarki szukają nowych klubów. Egzotyczny kierunek reprezentantki Polski

    Na razie klub zapewnia, że pracuje nad uzupełnieniem składu. Na przyszły tydzień została zapowiedziana konferencja prasowa, w trakcie której Radomianie przedstawią jeszcze więcej informacji na temat obecnej sytuacji klubu.

      Pod względem sportowym ostatnie tygodnie w Radomiu to spore problemy. Drużyna przegrała cztery z pięciu ostatnich meczów w TAURON Lidze i osunęła się na skraj strefy gwarantującej udział w fazie play-off. Lepiej jest w Pucharze CEV, gdzie awansowała do kolejnej rundy, w dramatycznych okolicznościach eliminując Mladost Zagrzeb po tzw. złotym secie.

      Już w piątek MOYA Radomkę czeka kolejne trudne zadanie - zagra w TAURON Lidze z liderem, Developresem Reszów. A w przyszłym tygodniu rozpocznie kolejny dwumecz w pucharach, tym razem z Voluntari z Rumunii.

      Co z siatkarkami, które opuszczają Radom? Według informacji portalu siatka.org, Szlagowska ma dokończyć sezon w Indonezji, w klubie Jakarta Livin Mandiri. Piotrowska wyjeżdża nieco bliżej, do Turcji, gdzie parol zagiął na nią Afyon Belediye Yuntas, klub z zaplecza Ekstraklasy. Lengweiler jest z kolei łączona z transferem do Japonii.

      Siatkarka w niebiesko-białym stroju wykonuje zamaszysty atak nad siatką, podczas gdy zawodniczka drużyny przeciwnej próbuje zablokować piłkę unosząc obie ręce. W tle widoczne są napisy sponsorów i sportowa hala.
      Atakuje Weronika Szlagowska, przyjmująca, która opuszcza właśnie RadomkęPiotr PolakPAP
      Siatkarki w niebiesko-białych strojach drużynowych stoją na boisku, przygotowując się do kolejnej akcji, za nimi widoczne są puste miejsca na trybunach oraz kilku kibiców obserwujących mecz.
      Siatkarki MOYA Radomki Radom będą sobie musiały radzić bez kilku liderekCEV.eumateriały prasowe
      Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w stroju sportowym cieszy się ze zdobytego punktu na boisku, z wyraźnymi emocjami i gestami triumfu. W tle widoczne siatka oraz elementy hali sportowej.
      Siatkarki MOYA Radomki RadomPiotr PolakPAP
      Mariana Brambilla - najlepsze akcje MVP meczu MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon ŁódźPolsat Sport

