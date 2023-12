Polska siatkarka zaskoczyła wyznaniem. "Nie ukrywam, że…"

To był kolejny dobry występ zawodniczek klubu Chemik Police. W sobotę podopieczne trenera Marco Fenoglio bez problemu pokonały rywalki z klubu Stal Mielec i dodały na swoje konto kolejne punkty do tabeli Tauron Ligi. Po zakończeniu spotkania Natalia Mędrzyk stwierdziła jednak, że mimo wygranego spotkania, występ jej drużyny pozostawił wiele do życzenia. Zawodniczka wyjawiła, czego jej zdaniem zabrakło na parkiecie.