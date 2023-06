Polska siatkarka ogłosiła decyzję. Sprawdzi się w nowej roli

Poprzedni sezon miał dla Grajber-Nowakowskiej dwie odsłony. Najpierw rozegrała pełny sezon ligowy we włoskiej Serie A. Wash4Green Pinerolo było jej pierwszym zagranicznym klubie. Dość szybko stała się podstawową przyjmującą drużyny, która do ostatniej kolejki rozgrywek walczyła o utrzymanie - i zakończyła te starania sukcesem .

Później Grajber-Nowakowska wróciła do kraju, gdzie niespodziewanie znalazła zatrudnienie na ostatnie spotkania sezonu. Po kontuzji Zuzanny Góreckiej, przyjmującej ŁKS-u Commercecon, trafiła do łódzkiego klubu w ramach tak zwanego transferu medycznego . Dzięki temu mogła świętować trzecie w karierze mistrzostwo Polski - ŁKS pokonał Developres Bella Dolina Łódź.

Dwa poprzednie tytuły zdobyła jako siatkarka Chemika Police. To właśnie do tego klubu wraca po dwóch latach przerwy. I zamierza zostać na Pomorzu na dłużej - związała się bowiem z klubem trzyletnią umową, co w siatkarskich realiach nie zdarza się zbyt często.