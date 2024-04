Polska siatkarka bohaterką półfinału. Jej drużyna rozbiła rywalki

Rywalki przyjechały na Pomorze Zachodnie po wygranej z ŁKS-em Commercecon, dzięki której wyeliminowały mistrzynie Polski z walki o obronę tytułu. O ile w sobotę pewnie pokonały utytułowane przeciwniczki, o tyle we wtorek nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Spisywały się słabiej od rywalek w ataku, po dwóch setach boisko opuściła jedna z największych gwiazd ekipy Jelena Blagojević. Jej zmienniczka Andrea Mitrović wprowadziła do gry trochę ożywienia, ale to było za mało na Chemika.

Reklama