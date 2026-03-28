Pogrom w meczu polskich siatkarek. 25:11, a to nie był koniec

DevelopRes Rzeszów był w tym sezonie jedyną polską drużyną, która potrafiła z powodzeniem rywalizować w Lidze Mistrzyń. Rzeszowianki odpadły co prawda w ćwierćfinale, ale po walce z Eczacibasi Stambuł. I choć od najlepszych w Europie wciąż sporo je dzieli, na krajowym podwórku pozostają faworytkami.

"Jeżeli chcemy zdobyć mistrzostwo, a taki jest nasz cel, musimy grać dobrze i wygrywać każde następne spotkanie" - zapowiadała przed fazą play-off w rozmowie z Interia Sport Katarzyna Wenerska, rozgrywająca DevelopResu.

Rzeszowski zespół wygrał fazę zasadniczą, trafił więc na teoretycznie najsłabszego rywala na początek fazy play-off: ósmy w tabeli Metalkas Bydgoszcz. W pierwszym meczu DevelopRes we własnej hali pokonał rywalki 3:0, jeden z setów wygrywając nawet 25:9.

Jeśli siatkarki z Bydgoszczy miały nadzieję, że własna hala pomoże im w uzyskaniu lepszego wyniku w sobotnim spotkaniu, szybko musiały się pogodzić z tym, że nie ma na to większych szans. Już pierwszą partię w Bydgoszczy Rzeszowianki wygrały bowiem w spektakularny sposób - 25:11.

Potem nie było zresztą dużo lepiej dla gospodyń. W drużynie DevelopResu dobrze prezentowała się reprezentantka Polski Julita Piasecka. Przyjmująca zdobywała punkty między innymi blokiem, dzięki czemu osiągnęła w sobotę granicę 100 punktowych bloków w TAURON Lidze.

Ostatecznie skończyła spotkanie z dorobkiem 14 punktów, najlepszym w drużynie. A DevelopRes w drugim secie wygrał z Metalkasem 25:13. Wydawało się, że lepiej będzie w trzeciej partii, bo w pewnym momencie siatkarki z Bydgoszczy zdołały zbliżyć się do rywalek na pięć punktów. Problem w tym, że od tego momentu wygrały już tylko jedną akcję - mistrzynie Polski zwyciężyły 25:14.

Mimo dobrego wyniku Piaseckiej to nie kadrowiczka Stefano Lavariniego otrzymała nagrodę dla MVP spotkania. Statuetkę odebrała środkowa Switłana Dorsman, kapitan zespołu. Ale wyróżnienie nie może dziwić: Ukrainka zdobyła 12 punktów, atakując z 86-procentową skutecznością, a do tego dołożyła dwa asy serwisowe i aż cztery punktowe bloki.

DevelopRes błyskawicznie uporał się więc z pierwszymi rywalkami w fazie play-off. Rzeszowski zespół to pierwszy półfinalista TAURON Ligi. Teraz może czekać na rozstrzygnięcia w kolejnych meczach. Pierwszego rywala w strefie medalowej pozna najwcześniej w niedzielę, gdy ŁKS Commercecon Łódź rozegra drugi mecz z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W rywalizacji do dwóch zwycięstw prowadzi drużyna z Bielska-Białej.

Julita Piasecka (z prawej na pierwszym planie) i Oliwia Sieradzka fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Katarzyna Wenerska w rozegraniu w trakcie ćwierćfinału Ligi Mistrzyń CEV.eu materiały prasowe

Jelena Blagojević prowadzi DevelopRes Rzeszów w roli trenerki PAP/Tytus Żmijewski PAP

