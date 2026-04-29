Oto nowe mistrzynie Polski. Tego jeszcze nie było, historyczny tytuł siatkarek

W fazie zasadniczej DevelopRes Rzeszów zgromadził o pięć punktów więcej niż PGE Budowlani Łódź. W finale do wyłonienia mistrzyń Polski potrzebnych było pięć meczów - w czterech poprzednich drużyny wygrywały na zmianę, korzystając z atutu własnej hali.

W środę znów chciały to zrobić Rzeszowianki, które mogły się pochwalić serią ligowych zwycięstw w hali Podpromie sięgającą listopada 2024 r. I w pierwszym secie meczu o złoto objęły prowadzenie 7:5. Tyle że rywalki sprawnie wyrównały i wynik oscylował wokół remisu. W drugiej połowie seta przewagę wypracowały jednak przyjezdne - wygrywały 16:13 po kontrataku wykończonym przez Paulinę Damaske.

Rzeszowianki dopadły jednak rywalki w idealnym momencie - przy stanie 23:23. Tyle że dwie ostatnie akcje wygrały przyjezdne. Kiedy blokiem Julitę Piasecką zatrzymała Maja Storck, drużyna z Łodzi mogła świętować wygraną pierwszą partię.

PGE Budowlani Łódź w natarciu. DevelopRes Rzeszów był już pod ścianą

To napędziło zespół PGE Budowlanych na początek drugiej partii. Już przy stanie 6:2 dla rywalek trenerka DevelopResu Jelena Blagojević wezwała do siebie rzeszowskie siatkarki. Skuteczna była Storck, przewaga Łodzianek wzrosła do pięciu "oczek".

W połowie seta zaczęła jednak topnieć. Po autowym ataku Damaske wynosiła tylko dwa punkty. Gospodynie nie były jednak w stanie na dłużej prowadzić wyrównanej walki z PGE Budowlanymi. Nie zmieniło tego wejście na pozycję przyjmującej Laury Jansen ani kolejne zmiany zaordynowane przez Blagojević. Łódzki zespół ani na chwilę nie stracił prowadzenia, zwycięstwo 25:18 ustalił kolejny udany atak Damaske.

Rzeszowianki, zwyciężczynie fazy zasadniczej i obrończynie tytułu sprzed roku, znalazły się więc pod ścianą. W klubie nikt nie krył przecież ambicji sięgających drugiego mistrzostwa z rzędu.

Blagojević zdecydowała się na roszady w składzie. Na trzecią partię nie wyszła przyjmująca Piasecka, w ataku Taylor Bannister została zastąpiona przez Oliwię Sieradzką. Ale Łodzianki już w pierwszej akcji zablokowały atak Jansen, po chwili prowadziły czterema punktami.

Ale to nie był koniec finałowych emocji. Gospodynie doprowadziły do remisu 11:11, kiedy w ataku pomyliła się Rodica Buterez. Na libero Rzeszowiankom pomagała rezerwowa Magda Kubas, która zmieniła Aleksandrę Szczygłowską. A po ataku Sieradzkiej DevelopRes objął prowadzenie 15:14. To był przełomowy moment seta, bo różnica wkrótce wzrosła do trzech punktów. W ważnym momencie w ataku nie zawiodły Jansen i Sieradzka, DevelopRes wygrał 25:22.

TAURON Liga siatkarek. Historyczne złoto trafi do Łodzi

Na początku czwartego seta Rzeszowianki nieco wyhamowały. Szybko popełniły trzy błędy, rosła przewaga przyjezdnych - po ataku Storck to one prowadziły 10:7. I pilnowały przewagi, chociaż Rzeszowianki starały się naciskać je zagrywką.

Ale wynik sprawiał, że gospodynie były pod coraz większą presją. Po drugiej stronie spokój i precyzję zachowywała Damaske, grą mądrze kierowała rozgrywająca Alicja Grabka. I przed końcowym fragmentem seta Łodzianki miały pięć punktów przewagi. Obrończynie tytułu jeszcze raz się jednak zerwały. Na zagrywkę weszła Bannister, gospodynie doprowadziły do wyniku 18:19.

A po chwili, po ataku Jasper, był remis 21:21. Rzeszowianki wygrały jeszcze kolejną akcję, seta rozstrzygnęła prawdziwa wojna nerwów. Piłkę meczową Budowlanym dał przytomny blok Grabki. W kolejnej akcji w ataku pomyliła się Jansen i Łodzianki wygrały 25:23, kończąc finałową rywalizację.

Dla PGE Budowlanych Łódź to pierwszy tytuł mistrza Polski w historii. Wcześniej Łodzianki zdobyły pięć medali TAURON Ligi, ale żadnego złotego. W tym sezonie sięgają po dublet, bo wygrały też TAURON Puchar Polski.

