31-letnia zawodniczka musi jednak najpierw skończyć występy na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Brazylia jest oczywiście jednym z kandydatów do złotego medalu. Do tej pory wygrała wszystkie cztery spotkania i rozgrywki grupowe zapewne zakończy z kompletem zwycięstw. W ostatnim spotkaniu zmierzy się najsłabszą w grupie Kenią. Ratzke jest zwykle zmienniczką dla pierwszej rozgrywającej - Macrís Carneiro.

ŁKS będzie dla Brazylijki pierwszym zagranicznym klubem Do tej pory występowała tylko w ojczyźnie - w Sao Caetano-Mon Bijou, Mackenzie/Cia do Terno, Pinheiros/Mackenzie, Sesc-RJ i Osasco/Sao Cristovao Saude. Zdobyła tam dziewięć medali mistrzostw Brazylii, w tym sześć złotych.

Od lat jest również reprezentantką kraju. Dwukrotnie zdobyła złoty medal Grand Prix, trzy razy triumfowała w mistrzostwach Ameryki Południowej. W 2019 i 2021 roku wywalczyła srebrny medal Ligi Narodów.

- Bardzo się cieszę, że zagram w ŁKS. To będzie moje pierwsze międzynarodowe doświadczenie i naprawdę nie mogę się doczekać spotkania z całym zespołem. Jestem pewna, że będzie to piękny sezon, pełen sukcesów i mam nadzieję, że będę miała w tym udział - powiedziała Ratzke.

Brazylijka jest 12 zawodniczką, która podpisała kontrakt z ŁKS Commercecon. Działacze łódzkiego klubu szykują zespół, który będzie walczył o mistrzostwo Polski. Do drużyny ma dołączyć jeszcze zagraniczna przyjmująca i być może środkowa.

W ramach przygotowań do sezonu łodzianki wystąpiły w turnieju PreZero Grand Prix PLS w siatkówce plażowej, w której na boisku są cztery zawodniczki. Do Gdańska pojechało osiem zawodniczek - Paulina Maj-Erwardt, Krystyna Strasz, Pietra Jukoski, Ivna Colombo, Angelika Gajer, Kamila Witkowska, Oliwia Laszczyk i Agata Wawrzyńczyk. Wygrały 2:1 z Radomką, ale przegrały z Impel #VolleyWrocław 1:2 i Uni Opole 0:2. Nie awansowały do półfinałów.

