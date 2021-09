Dzień wcześniej Nawrocki "za porozumieniem stron" rozwiązał umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Od 2015 roku był szkoleniowcem reprezentacji Polski siatkarek.

Nawrocki doprowadził "Biało-Czerwone" do czwartego miejsca mistrzostw Europy 2019. Natomiast na niedawno zakończonym czempionacie Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce z Turcją.

Chemik Police. Jacek Nawrocki nowym trenerem

Na stanowisku trenera Chemika Nawrocki zastąpił Ferhata Akbasa, który prowadził zespół w ostatnich dwóch sezonach i wywalczył z nim dwa tytuły mistrza Polski.

- Zaczynam nowe wyzwanie. Wyzwaniem jest podjęcie pracy w mistrzu Polski, ale i zdobycie kredytu zaufania kibiców, którzy nie są do mnie przekonani. Najważniejsze są dla mnie dobre relacje z ludźmi, z którymi będę miał kontakt na co dzień - siatkarki, sztab szkoleniowy, pracownicy klubu. Skupiam się na tym, co mamy do zrobienia, co jest przed nami. Ostatnie tygodnie były trudne. W końcu jestem na miejscu i chcę skupić się na czymś, czego ostatnimi laty mi brakowało, czyli codziennej, klubowej pracy - powiedział Nawrocki, cytowany na oficjalnej stronie Chemika.



Reklama

Najnowsze informacje z ME w siatkówce mężczyzn - Sprawdź!

Zdjęcie Jacek Nawrocki / Maciej Gocłoń / Newspix

WS