Nowa gwiazda w polskiej siatkówce. Mocny sygnał, już jest nagroda

Oba zespoły do nowego sezonu przystąpiły w dość mocno przebudowanych składach w porównaniu do poprzednich rozgrywek. Po wyczekiwanym od lat mistrzostwie Polski DevelopRes Rzeszów opuściło kilka czołowych zawodniczek, z Agnieszką Korneluk czy Moniką Lampkowską, z domu Fedusio, na czele. W ich miejsce przybyły m.in. Julita Piasecka czy Swietłana Dorsman, a drużynę układa nowy trener Cesar Hernandez. Po stronie BKS-u duże ubytki to wspomniana Piasecka czy rozgrywająca Julia Nowicka.

Pierwszy set hitu kolejki z udziałem obu przebudowanych drużyn nie zachwycił. Siatkarki obu drużyn zaczęły nerwowo, sporo było błędów. Rzeszowianki myliły się w polu zagrywki, gospodynie nie najlepiej radziły sobie w ataku. Błędy popełniały również reprezentantki Polski - Julita Piasecka z Developresu pomyliła się w przyjęciu, choć piłka wyraźnie leciała w aut. Pod siatką na blok rywalki w dość prostej sytuacji nadziała się Aleksandra Gryka z BKS-u.

W końcu jednak przewagę zyskały rzeszowianki. Blok Laury Heyrman, jednej z nowych twarzy w drużynie, dał im prowadzenie 21:17. A po chwili jeszcze w aut zaatakowała Martyna Podlaska, rezerwowa w ekipie BKS-u. Co prawda siatkarki z Bielska-Białej jeszcze się zerwały, zmniejszyły straty do dwóch punktów, ale ostatecznie pogrążył ich ponownie autowy atak - tym razem Reki Bozoki-Szedmak. BKS przegrał 21:25.

TAURON Liga. DevelopRes Rzeszów zdominował gospodynie w drugim secie

Druga partia to już od początku wyraźna przewaga mistrzyń Polski. Gospodynie nadal miały problemy w ataku, od początku spotkania słabo w tym elemencie wypadała Kertu Laak, liderka ich ofensywy z poprzedniego sezonu. DevelopRes prowadził 8:4. Zdecydowanie lepiej od Laak wypadała debiutująca w TAURON Lidze atakująca Taylor Bannister. 26-letnia Amerykanka trafiła do Polski z ligi węgierskiej.

Przewaga DevelopResu jeszcze wzrosła. - 13:7 to nie jest zły wynik - przekonywał swoje zawodniczki trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk w trakcie drugiej przerwy na żądanie w tym secie. Po chwili zdecydował się na głębokie zmiany w swoim zespole, ale rzeszowianki spokojnie utrzymały prowadzenie do końca partii. Ostatni punkt DevelopRes zdobył blokiem - wygrał 25:19.

Zwrot akcji w trzecim secie, a potem taka odpowiedź. Świetny występ nowej gwiazdy

Katarzyna Wenerska, rozgrywająca DevelopResu i reprezentacji Polski, korzystała z dobrego przyjęcia i z czasem zaczęła mocniej wykorzystywać w ataku środkowe. Dobrze w ataku spisywała się zwłaszcza Dorsman. A w rezerwie czekała jeszcze Dominika Pierzchała, kolejna nowa środkowa drużyny, jedna z najbardziej utalentowanych polskich siatkarek na tej pozycji.

Z kolei Bannister do swojego dorobku dorzuciła punkt zagrywką. Ale w końcu gospodynie znalazły na nią sposób, dwa razy ją zablokowały, i BKS prowadził 9:7. Po chwili dołożył do niej punkt, ale nie zdołał utrzymać do końca partii. DevelopRes dopadł rywalki przy stanie 16:16. Tyle że po chwili gospodynie ponownie odskoczyły, rzeszowianki popełniały błąd za błędem. I to BKS wygrał 25:19.

Hernandez na czwartą partię posłał drużynę z jedną zmianą - szansę dostała Pierzchała, która zastąpiła Dorsman. Rzeszowianki szybko wypracowały przewagę, prowadziły 6:3. Po drugiej stronie miejsce na boisku straciła przyjmująca Martyna Borowczak. Skrzydła coraz mocniej rozwijała za to Piasecka. Prowadzenie mistrzyń Polski szybko rosło. Z czasem wygrywały już 15:8. Po stronie gospodyń dobrze spisywała się Gryka, ale to było za mało, by zatrzymać Developres. I to mimo że w pewnym momencie różnica zmalała do trzech "oczek". Ostatecznie przyjezdne wygrały 25:18 i zakończyły spotkanie. Nagrodę dla MVP już w debiucie odebrała Bannister, która zdobyła we wtorek 19 punktów.

Mecz w Bielsku-Białej zakończył pierwszą kolejkę TAURON Ligi. Oprócz DevelopResu swoje mecze za trzy punkty wygrały drużyny #Volley Wrocław, MOYA Radomka Radom i ŁKS Commercecon Łódź. Największą niespodzianką pierwszej serii gier była przegrana brązowych medalistek z poprzedniego sezonu, PGE Budowlanych Łódź, z ITA TOOLS Stalą Mielec.

Cesar Hernandez, nowy trener DevelopResu Rzeszów VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksandra Gryka, środkowa reprezentacji Polski i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Marcin Golba/Nur Photo AFP

Aleksandra Szczygłowska, libero DevelopResu Rzeszów Fot. Piotr Sumara materiały prasowe