Niecodzienne emocje w finale ligi siatkarek. 25:13, a potem taki zwrot

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Trzeci mecz o złoto siatkarskiej TAURON Ligi miał niecodzienny przebieg. Siatkarki DevelopResu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź rozegrały cztery sety, a kibice w rzeszowskiej hali tylko w ostatnim obejrzeli wyrównaną walkę - i to tylko przez parę minut. Taką wymianę ciosów zwycięsko zakończyły Rzeszowianki i obrończynie tytułu są już o krok od sukcesu. Szansa na rozstrzygnięcie rywalizacji w niedzielę - transmisje meczów o medale TAURON Ligi i PlusLigi w Polsacie Sport.

Siatkarka DevelopResu Rzeszów w niebieskim stroju z nr 21 gestykuluje podczas meczu z PGE Budowlanymi Łódź.
DevelopRes Rzeszów po raz kolejny pokonał PGE Budowlanych Łódź z Alicją Grabką w roli kapitanaPAP/Darek DelmanowiczPAP

W dwóch pierwszych spotkaniach o złoto TAURON Ligi obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska. DevelopRes Rzeszów wygrał u siebie bez straty seta, PGE Budowlani 3:1. W Łodzi po tamtym spotkaniu na nowo rozpaliły się nadzieje na pierwszy w historii tytuł mistrza kraju.

"Ten zdobędzie mistrzostwo Polski, kto lepiej udźwignie te najtrudniejsze momenty. Trzeba przecierpieć i przetrwać" - mówił po zwycięskim spotkaniu trener PGE Budowlanych Maciej Biernat.

Najpierw 25:13, a potem 17:25. Zwroty akcji w Rzeszowie

W trzecim meczu finałowej rywalizacji w hali Podpromie trudnych momentów nie brakowało obu zespołom. Od początku nacisnęły jednak gospodynie. Przy zagrywkach Taylor Bannister objęły prowadzenie 5:3, ale ta przewaga konsekwentnie rosła. Rzeszowiankom pomogły dwa punktowe bloki, a także autowy atak Saszy Planinsec. Przy sześciu punktach przewagi DevelopResu Biernat poprosił o przerwę.

Zobacz również:

Siatkarze z Częstochowy zostają w PlusLidze
Ekstraklasa Mężczyzn

Przełomowa decyzja władz PlusLigi. Polski klub uniknie spadku

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Po chwili zdecydował się na zmiany, ale rozpędzone Rzeszowianki były nie do zatrzymania. Przewaga przekroczyła 10 punktów, gospodynie popisały się 64-procentową skutecznością w ataku. I wręcz zdemolowały rywalki wynikiem 25:13.

Druga partia to już jednak zupełnie inny obrót spraw na boisku. Do głosu doszły Łodzianki, i to jak! Jelena Blagojević, trenerka DevelopResu, szybko wykorzystała dwie przerwy. A drużyna PGE Budowlanych powiększała przewagę - objęła prowadzenie 15:9.

Na boisku szansę dostawały kolejne rezerwowe siatkarki z Rzeszowa: najpierw Magda Kubas, potem Laura Jansen. Problemem gospodyń było bowiem przyjęcie. Łodzianki zdobyły zagrywką cztery punkty - dwoma asami serwisowymi błysnęła Rodica Buterez - i rozbiły DevelopRes 25:17.

TAURON Liga. Siatkarki z Rzeszowa przejęły kontrolę, mistrzostwo o krok

Trzeci set też nie przyniósł wyrównanej gry. Tym razem powtórzył się scenariusz z pierwszej partii. Rzeszowianki błyskawicznie objęły prowadzenie 7:2, a potem 14:6. Po kolejnej udanej akcji gospodyń Biernat wykorzystał ostatnią w tym secie przerwę.

Tyle że po zagrywce Julity Piaseckiej przewaga obrończyń tytułu sięgnęła 10 punktów. Łodzianki nie miały już szans, by uratować seta. Na środku szalała Switłana Dorsman - pięć punktów atakiem w tej partii - a DevelopRes wygrał 25:14.

Zobacz również:

Wśród młodych zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia do kadry znalazł się m.in. Jakub Kiedos
Reprezentacja siatkarzy

Nikola Grbić stawia na młodzież. Nastolatkowie pukają do kadry. "To ewenement"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

W czwartej partii Rzeszowianki poszły za ciosem. Biernat poprosił o przerwę już przy wyniku 1:5. Największym problemem jego drużyny była skuteczność w ataku, różnica między zespołami wzrosła do siedmiu punktów.

To znów długo była jednostronna gra. Rzeszowianki dobrze radziły sobie w ataku, ale w końcu w ich drużynie coś się zacięło. Przyjezdne zaczęły zmniejszać straty i przy wyniku 20:16 to Blagojević poprosiła o przerwę.

Po niej DevelopRes zdobył punkt, w kolejnej akcji Łodzianki zagrywką zaskoczyła Bannister. Gospodynie pewnie szły po zwycięstwo, ale rywalki niespodziewanie doprowadziły do remisu 24:24. I dopiero wtedy Rzeszowianki wygrały dwie ostatnie akcje, zamykając spotkanie.

Kolejna odsłona rywalizacji o złoto w niedzielę w Łodzi. DevelopRes od drugiego mistrzostwa Polski w historii dzieli już tylko jedno zwycięstwo. Czwarte spotkanie zostanie rozegrane także w rywalizacji o brąz, gdzie we wtorek BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała pokonał UNI Opole. Transmisje meczów o medale TAURON Ligi i PlusLigi w Polsacie Sport.

DevelopRes Rzeszów: Bannister, Heyrman, Jasper, Wenerska, Dorsman, Piasecka - Szczygłowska (libero) oraz Kubas, Jansen, Chmielewska, Sieradzka

PGE Budowlani Łódź: Storck, Lelonkiewicz, Damaske, Grabka, Planinsec, Buterez - Łysiak (libero) oraz Siuda, Honorio, Majkowska, Drużkowska

Zawodniczki drużyny siatkarskiej w białych strojach gromadzą się na boisku, wyrażając radość i emocje po udanej akcji, otoczone trybunami z widownią w tle.
Siatkarki DevelopResu Rzeszówfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
Grupa siatkarek w niebieskich strojach drużynowych świętuje wspólnie zdobycie punktu na boisku sportowym, wyrażając radość i wzajemne wsparcie. Jasne kolory otoczenia oraz tablice świetlne w tle.
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź, z numerem 17 Maja Storckfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
Siatkarki w fioletowych strojach świętują zdobyty punkt na boisku, jedna z nich w czerwonej koszulce przybija piątkę koleżankom, a w tle widać zawodniczki drużyny przeciwnej w żółto-niebieskich strojach.
Siatkarki DevelopResu RzeszówCEV.eumateriały prasowe
Nikola Abramajtys: To dopiero pierwszy krok. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

