Niecodzienne emocje w finale ligi siatkarek. 25:13, a potem taki zwrot

W dwóch pierwszych spotkaniach o złoto TAURON Ligi obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska. DevelopRes Rzeszów wygrał u siebie bez straty seta, PGE Budowlani 3:1. W Łodzi po tamtym spotkaniu na nowo rozpaliły się nadzieje na pierwszy w historii tytuł mistrza kraju.

"Ten zdobędzie mistrzostwo Polski, kto lepiej udźwignie te najtrudniejsze momenty. Trzeba przecierpieć i przetrwać" - mówił po zwycięskim spotkaniu trener PGE Budowlanych Maciej Biernat.

Najpierw 25:13, a potem 17:25. Zwroty akcji w Rzeszowie

W trzecim meczu finałowej rywalizacji w hali Podpromie trudnych momentów nie brakowało obu zespołom. Od początku nacisnęły jednak gospodynie. Przy zagrywkach Taylor Bannister objęły prowadzenie 5:3, ale ta przewaga konsekwentnie rosła. Rzeszowiankom pomogły dwa punktowe bloki, a także autowy atak Saszy Planinsec. Przy sześciu punktach przewagi DevelopResu Biernat poprosił o przerwę.

Po chwili zdecydował się na zmiany, ale rozpędzone Rzeszowianki były nie do zatrzymania. Przewaga przekroczyła 10 punktów, gospodynie popisały się 64-procentową skutecznością w ataku. I wręcz zdemolowały rywalki wynikiem 25:13.

Druga partia to już jednak zupełnie inny obrót spraw na boisku. Do głosu doszły Łodzianki, i to jak! Jelena Blagojević, trenerka DevelopResu, szybko wykorzystała dwie przerwy. A drużyna PGE Budowlanych powiększała przewagę - objęła prowadzenie 15:9.

Na boisku szansę dostawały kolejne rezerwowe siatkarki z Rzeszowa: najpierw Magda Kubas, potem Laura Jansen. Problemem gospodyń było bowiem przyjęcie. Łodzianki zdobyły zagrywką cztery punkty - dwoma asami serwisowymi błysnęła Rodica Buterez - i rozbiły DevelopRes 25:17.

TAURON Liga. Siatkarki z Rzeszowa przejęły kontrolę, mistrzostwo o krok

Trzeci set też nie przyniósł wyrównanej gry. Tym razem powtórzył się scenariusz z pierwszej partii. Rzeszowianki błyskawicznie objęły prowadzenie 7:2, a potem 14:6. Po kolejnej udanej akcji gospodyń Biernat wykorzystał ostatnią w tym secie przerwę.

Tyle że po zagrywce Julity Piaseckiej przewaga obrończyń tytułu sięgnęła 10 punktów. Łodzianki nie miały już szans, by uratować seta. Na środku szalała Switłana Dorsman - pięć punktów atakiem w tej partii - a DevelopRes wygrał 25:14.

W czwartej partii Rzeszowianki poszły za ciosem. Biernat poprosił o przerwę już przy wyniku 1:5. Największym problemem jego drużyny była skuteczność w ataku, różnica między zespołami wzrosła do siedmiu punktów.

To znów długo była jednostronna gra. Rzeszowianki dobrze radziły sobie w ataku, ale w końcu w ich drużynie coś się zacięło. Przyjezdne zaczęły zmniejszać straty i przy wyniku 20:16 to Blagojević poprosiła o przerwę.

Po niej DevelopRes zdobył punkt, w kolejnej akcji Łodzianki zagrywką zaskoczyła Bannister. Gospodynie pewnie szły po zwycięstwo, ale rywalki niespodziewanie doprowadziły do remisu 24:24. I dopiero wtedy Rzeszowianki wygrały dwie ostatnie akcje, zamykając spotkanie.

Kolejna odsłona rywalizacji o złoto w niedzielę w Łodzi. DevelopRes od drugiego mistrzostwa Polski w historii dzieli już tylko jedno zwycięstwo. Czwarte spotkanie zostanie rozegrane także w rywalizacji o brąz, gdzie we wtorek BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała pokonał UNI Opole. Transmisje meczów o medale TAURON Ligi i PlusLigi w Polsacie Sport.

DevelopRes Rzeszów: Bannister, Heyrman, Jasper, Wenerska, Dorsman, Piasecka - Szczygłowska (libero) oraz Kubas, Jansen, Chmielewska, Sieradzka

PGE Budowlani Łódź: Storck, Lelonkiewicz, Damaske, Grabka, Planinsec, Buterez - Łysiak (libero) oraz Siuda, Honorio, Majkowska, Drużkowska

