Jeśli informacja zostanie oficjalnie potwierdzona, 31-letnia Grajber-Nowakowska wróci do klubu, w którym rozpoczęła seniorską karierę. To właśnie do Budowlanych trafiła w wieku 18 lat i zadebiutowała w krajowej elicie. I to z tym zespołem sięgnęła po pierwszy medal - wicemistrzostwo Polski, a także Puchar Polski.

Największe sukcesy miała jednak w Chemiku Police, z którym zdobyła trzy tytuły mistrzowskie (i trzy Puchary Polski), a czwarty z ŁKS Commercecon. Sił zagranicą próbowała już dwa razy. Wyjazd do włoskiego Wash4green Pinerolo był niezbyt udany.

Ostatni sezon spędziła w Aydin Belediyespor. Jej drużynie nie udało się utrzymać w tureckiej ekstraklasie - wygrała tylko pięć z 26 spotkań. Grajber-Nowakowska zagrała we wszystkich meczach i zwykle była w podstawowej szóstce. Zdobyła 279 punktów (241 atakiem, 20 blokiem i 18 zagrywką). Najlepiej spisała się w meczu z Ilbankiem - 29 punktów.

Od kiedy trenerem kadry został Stefano Lavarini Grajber-Nowakowska ani razu nie została powołana do reprezentacji. Rok temu miała o to pretensje, bo była jedną z najlepiej punktujących zawodniczek Tauron Ligi. - Zrobiłam wszystko, aby znaleźć się na liście, ale po raz kolejny to się nie udało. To dla mnie bardzo dziwne i rozczarowujące - mówiła wtedy siatkarka, ale szkoleniowiec pozostał niewzruszony i nie powołał jej także w tym roku.

Trener Lavarini szybko wtedy uciął sprawę. - Nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Jak wspomniałem wcześniej - każdy może mieć swoje zdanie. Nie sądzę, że powinienem publicznie wyjaśniać każdej zawodniczce, dlaczego nie zadzwoniłem do niej w sprawie powołania - powiedział.

Grajber-Nowakowska będzie więc mogła skupić się na klubie. Z Turcji wraca do Polski i ma wzmocnić PGE Budowlani Łódź. To najpierw nie było planowane i z klubu miało odejść pięć zawodniczek. Okazało się jednak, że Karolina Drużkowska chce grać częściej i ma trafić do Sokoła Mogilno. Jej miejsce ma właśnie zająć doświadczona Grajber-Nowakowska.

