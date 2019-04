Siatkarka reprezentacji Polski Natalia Murek przedłużyła kontrakt i nadal będzie bronić barw #VolleyWrocław. - Nie będę ukrywał, że bardzo cię cieszymy, że Natalia przyjęła ofertę naszego klubu - przyznał prezes Jacek Grabowski.

Zdjęcie Natalia Murek /Piotr Matusewicz /East News

Mimo iż Murek ma dopiero 19 lat, jest czołową postacią wrocławskiego zespołu. Włodarze klubu po zakończonym sezonie nie ukrywali, że bardzo będą chcieli, aby przyjmująca pozostała przynajmniej jeszcze na rok w #VolleyWrocław. W środę poinformowali, że udało się porozumieć w sprawie nowej umowy i prezes Grabowski nie ukrywał radości.

- To pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, który obraliśmy w zeszłym roku. Siatkarki, które nam zaufały - wiedzą, że jesteśmy solidnym klubem i mogą kontynuować swoją karierę w naszych barwach. To także kolejny impuls dla nas do dalszej pracy. Wiem, że uda nam się zbudować tutaj po raz kolejny drużynę, która będzie walczyć na boisku do ostatniej piłki. Dziękuję Natalii za zaufanie i wybór naszego klubu - dodał prezes zarządu Volleyball Wrocław S.A.

Murek to nie tylko czołowa zawodniczka wrocławskiej ekipy, ale również całej ekstraklasy. W obecnych rozgrywkach zdobyła 326 punktów, co dało jej dziewiąte miejsca w rankingu najlepiej punktujących. Młoda przyjmująca znalazła się też w szerokiej kadrze powołanej przez selekcjonera polskiej reprezentacji Jacka Nawrockiego.

Sama zainteresowana przyznała, że wybrała Wrocław, bo tu będzie mogła dużo grać, co dla jej rozwoju jest kluczowe.

- Miasto i klub dają mi największą możliwość rozwoju, a przede wszystkim możliwość bycia sobą i współpracy z ludźmi, którzy kochają siatkówkę równie mocno, jak ja. To jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że kolejny rok spędzę w biało-zielonych barwach i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie przysporzymy kibicom jeszcze więcej emocji - dodała.

Murek jest pierwszą zawodniczką ogłoszoną do wrocławskiej drużyny na sezon 2019/20. Pierwszym ruchem była natomiast zmiana trenera - Marka Solarewicza zastąpił dotychczasowy drugi szkoleniowiec Wojciech Kurczyński.