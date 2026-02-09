Nastolatka jest nadzieją kadry Lavariniego. Przyjęła bolesny cios, jest oficjalny komunikat

Wiktoria Szewczyk ma dopiero 18 lat, a już eksperci wieszczą jej wielką karierę. Młoda rozgrywająca robi postępy, które już przed rokiem dostrzegł selekcjoner Stefano Lavarini. Włoch powołał Szewczyk do szerokiego składu dorosłej reprezentacji Polski. I choć ostatecznie nastolatka nie otrzymała szansy gry w Lidze Narodów, to jednak jest pod obserwacją sztabu kadry.

Latem Szewczyk wzięła udział w MŚ do lat 21, w których reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce. W tym sezonie siatkarka zrobiła kolejny krok do przodu. Została podstawową rozgrywającą BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, aktualnie czwartej drużyny TAURON Ligi. Jest jednak zagrożenie, że w tym sezonie już nie pomoże drużynie.

Nadzieja reprezentacji Polski kontuzjowana. Rzeczywistość okazała się brutalna

Pechowy dla młodej siatkarki okazał się mecz ligowy z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. W trakcie spotkania zawodniczka pechowo upadła i musiała opuścić boisko. Nie była jednak w stanie tego zrobić o własnych siłach - zapłakaną siatkarkę znieśli członkowie sztabu szkoleniowego.

Pierwsze diagnozy nie były pesymistyczne. Świtała nawet nadzieja, że Szewczyk zdąży się wykurować na turniej finałowy TAURON Pucharu Polski w Elblągu, w którym od 7 do 8 lutego rywalizował BKS BOSTIK ZGO. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Kub w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych poinformował, że siatkarkę czeka dłuższy rozbrat ze sportem.

Po pierwszych badaniach wydawało się, że przerwa naszej rozgrywającej nie będzie bardzo długa. Niestety kolejne nie były już tak optymistyczne. Przed Wiktorią kolejne dni badań, których z powodu opuchlizny nie było można przeprowadzić wcześniej. Przerwa Wiktorii w treningach będzie więc dłuższa niż pierwotnie zakładano

Siatkówka. Rozgrywająca kontuzjowana, możliwy awaryjny transfer

Jak długo może trwać przerwa od gry? Nieco światła na tę sprawę rzucił Marek Magiera. Dziennikarz Polsatu Sport, który komentował mecze TAURON Pucharu Polski w Elblągu, wspomniał o kontuzji Szewczyk w trakcie transmisji z półfinałów.

"Niewykluczone, że Wiktorii już do końca sezonu możemy nie zobaczyć na boiskach" - przekazał Magiera.

Młoda rozgrywająca musi więc uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, by wrócić do zdrowia i formy. Sama Szewczyk skomentowała sytuację w poście na Instagramie. Wspomniała w nim o nauce cierpliwości, ale już zapowiedziała powrót do gry.

"Moja kontuzja przyszła w najmniej oczekiwanym momencie i na jakiś czas zabierze mnie z boiska. Siatkówka to dla mnie coś więcej niż treningi i mecze - to rytm dnia, emocje i miejsce, gdzie zostawiam serce. Najtrudniejsze są dni bez parkietu, bez tej adrenaliny, która daje poczucie, że żyję naprawdę" - podkreśla rozgrywająca.

Rozwiń

Jej kontuzja to również problem dla klubu. Bez Szewczyk BKS BOSTIK ZGO pozostał z jedną rozgrywającą Agatą Michalewicz. Z nią awansował do finału TAURON Pucharu Polski, w którym przegrał z PGE Budowlanymi Łódź. Klub z Bielska-Białej zapowiada jednak awaryjny transfer kolejnej rozgrywającej, która ma pomóc zespołowi w trakcie meczów, ale i treningów, które są trudne do przeprowadzania w okrojonym składzie.

Wiktoria Szewczyk (z lewej) w barwach młodzieżowej reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Wiktoria Szewczyk, utalentowana rozgrywająca volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w finałach TAURON Pucharu Polski musiały sobie radzić bez Wiktorii Szewczyk Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

To wyglądało groźnie! Siatkarka zniesiona z boiska Polsat Sport