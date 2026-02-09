Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nastolatka jest nadzieją kadry Lavariniego. Przyjęła bolesny cios, jest oficjalny komunikat

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Wiktoria Szewczyk jest jedną z najbardziej utalentowanych polskich siatkarek. Ubiegłego lata otrzymała już powołanie do szerokiej kadry dorosłej reprezentacji Polski. Tuż przed finałami TAURON Pucharu Polski 18-letnia rozgrywająca doznała jednak kontuzji. Początkowe rokowania nie były złe, ale ostatni komunikat jej klubu, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Białą, rzuca na uraz siatkarki nowe światło. Niestety nie są to pozytywne informacje.

Siatkarka w czerwonym stroju drużynowym z numerem 10 świętuje zdobyty punkt, wykonując gest zaciśniętej pięści i wyrażając silne emocje, w tle widzowie na trybunach.
Wiktoria Szewczyk to jeden z największych siatkarskich talentów w PolsceVolleyballWorldmateriały prasowe

Wiktoria Szewczyk ma dopiero 18 lat, a już eksperci wieszczą jej wielką karierę. Młoda rozgrywająca robi postępy, które już przed rokiem dostrzegł selekcjoner Stefano Lavarini. Włoch powołał Szewczyk do szerokiego składu dorosłej reprezentacji Polski. I choć ostatecznie nastolatka nie otrzymała szansy gry w Lidze Narodów, to jednak jest pod obserwacją sztabu kadry.

Latem Szewczyk wzięła udział w MŚ do lat 21, w których reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce. W tym sezonie siatkarka zrobiła kolejny krok do przodu. Została podstawową rozgrywającą BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, aktualnie czwartej drużyny TAURON Ligi. Jest jednak zagrożenie, że w tym sezonie już nie pomoże drużynie.

Zobacz również:

Paweł Halaba (z lewej) i Jakub Ciunajtis, zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn
Ekstraklasa Mężczyzn

Ważna zmiana w PlusLidze. Pozycja ekipy Leona poważnie zagrożona

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Nadzieja reprezentacji Polski kontuzjowana. Rzeczywistość okazała się brutalna

    Pechowy dla młodej siatkarki okazał się mecz ligowy z Metalkas Pałacem Bydgoszcz. W trakcie spotkania zawodniczka pechowo upadła i musiała opuścić boisko. Nie była jednak w stanie tego zrobić o własnych siłach - zapłakaną siatkarkę znieśli członkowie sztabu szkoleniowego.

    Pierwsze diagnozy nie były pesymistyczne. Świtała nawet nadzieja, że Szewczyk zdąży się wykurować na turniej finałowy TAURON Pucharu Polski w Elblągu, w którym od 7 do 8 lutego rywalizował BKS BOSTIK ZGO. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

    Kub w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych poinformował, że siatkarkę czeka dłuższy rozbrat ze sportem.

    Po pierwszych badaniach wydawało się, że przerwa naszej rozgrywającej nie będzie bardzo długa. Niestety kolejne nie były już tak optymistyczne. Przed Wiktorią kolejne dni badań, których z powodu opuchlizny nie było można przeprowadzić wcześniej. Przerwa Wiktorii w treningach będzie więc dłuższa niż pierwotnie zakładano
    czytamy w komunikacie.

    Zobacz również:

    Michał Winiarski jasno powiedział, co sądzi o sytuacji z hitu PlusLigi
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Michał Winiarski grzmi po siatkarskim hicie. To znowu się stało. "Największa kontrowersja"

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Siatkówka. Rozgrywająca kontuzjowana, możliwy awaryjny transfer

      Jak długo może trwać przerwa od gry? Nieco światła na tę sprawę rzucił Marek Magiera. Dziennikarz Polsatu Sport, który komentował mecze TAURON Pucharu Polski w Elblągu, wspomniał o kontuzji Szewczyk w trakcie transmisji z półfinałów.

      "Niewykluczone, że Wiktorii już do końca sezonu możemy nie zobaczyć na boiskach" - przekazał Magiera.

      Młoda rozgrywająca musi więc uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, by wrócić do zdrowia i formy. Sama Szewczyk skomentowała sytuację w poście na Instagramie. Wspomniała w nim o nauce cierpliwości, ale już zapowiedziała powrót do gry.

      "Moja kontuzja przyszła w najmniej oczekiwanym momencie i na jakiś czas zabierze mnie z boiska. Siatkówka to dla mnie coś więcej niż treningi i mecze - to rytm dnia, emocje i miejsce, gdzie zostawiam serce. Najtrudniejsze są dni bez parkietu, bez tej adrenaliny, która daje poczucie, że żyję naprawdę" - podkreśla rozgrywająca.

      Jej kontuzja to również problem dla klubu. Bez Szewczyk BKS BOSTIK ZGO pozostał z jedną rozgrywającą Agatą Michalewicz. Z nią awansował do finału TAURON Pucharu Polski, w którym przegrał z PGE Budowlanymi Łódź. Klub z Bielska-Białej zapowiada jednak awaryjny transfer kolejnej rozgrywającej, która ma pomóc zespołowi w trakcie meczów, ale i treningów, które są trudne do przeprowadzania w okrojonym składzie.

      Zobacz również:

      Julia Szczurowska to w tym sezonie czołowa atakująca ligi tureckiej
      Siatkówka

      Polska siatkarka jasno ws. zmiany obywatelstwa. Ten argument przeważył

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
      Dwie siatkarki w czerwonych strojach sportowych wymieniają się gestem motywującym na tle pustych trybun. Koszulki ozdobione numerami oraz logotypami sponsorów.
      Wiktoria Szewczyk (z lewej) w barwach młodzieżowej reprezentacji PolskiVolleyballWorldmateriały prasowe
      Zawodniczka siatkarska w zielonym stroju sportowym z numerem 10, gestykulująca z emocją, na tle rozmytego boiska siatkarskiego.
      Wiktoria Szewczyk, utalentowana rozgrywającavolleyballworld.commateriały prasowe
      Grupa siatkarek drużyny klubowej świętuje zdobycie punktu podczas meczu na hali sportowej, zawodniczki ubrane w niebieskie i białe stroje, na twarzach widoczna radość i pozytywne emocje, w tle kibice oraz elementy trybun.
      Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w finałach TAURON Pucharu Polski musiały sobie radzić bez Wiktorii SzewczykPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
      To wyglądało groźnie! Siatkarka zniesiona z boiskaPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja