Zbigniew Bartman karierę siatkarską, podczas której wywalczył m.in. złoto mistrzostw Europy z reprezentacją Polski, zakończył w 2023 roku. Później zaliczył przygodę w świecie freak fightów, ale ostatecznie i tak wrócił do siatkówki. W lutym bieżącego roku został koordynatorem sportowym ŁKS-u Commercecon Łódź, czyli klubu, którego barwy reprezentowała wówczas jego partnerka, Zuzanna Górecka. W marcu z kolei zastąpił Alessandro Chiappiniego na stanowisku trenera.

Powierzenie losów drużyny Bartmanowi było zaskakującym posunięciem, ponieważ ten wcześniej nie miał żadnego doświadczenia trenerskiego. Mimo to udało mu się poprowadzić ŁKS do wicemistrzostwa Polski. Już wcześniej było jasne, że będzie to zwieńczenie jego pracy w łódzkim klubie - sam zawodnik sygnalizował, że odejdzie po zakończeniu sezonu, te doniesienia jeszcze przed finałami mistrzostw kraju potwierdzał prezes klubu Hubert Hoffmann.

W tej kwestii nic się nie zmieniło i Bartman, podobnie jak jego partnerka, która od nowego sezonu będzie reprezentowała barwy tureckiego Ilbank Ankara, odeszli z ŁKS-u. Byłego siatkarza na stanowisku trenera zastąpił Przemysław Kawka, co ogłoszono 14 lipca.

"Przemysław Kawka w sezonie 2025/2026 dołączy do dziupli Łódzkich Wiewiór i będzie pełnił funkcję pierwszego trenera drużyny. Do drużyny ŁKS Commercecon Łódź przychodzi z tureckiego Eczacibasi, gdzie był asystentem trenera" - przekazano w komunikacie.

ŁKS miał problemy. Teraz ogłosił rozstania z trenerem i siatkarkami

Pięć dni później poinformowano, że kontrakt z ŁKS-em przedłużyła Natalia Mędrzyk. Mimo to sytuacja w klubie nie była idealnie stabilna. Już na początku sierpnia pojawiły się doniesienia o problemach finansowych wicemistrza Polski wynikających z kłopotów głównego sponsora klubu. Na te informacje zareagował klub wydany w komunikacie z 5 sierpnia.

W przestrzeni publicznej pojawiają się spekulacje dotyczące naszego klubu. Chcemy Was wszystkich uspokoić. Klub działa normalnie i szykuje się do rozpoczęcia przygotowań przedsezonowych. W obecnej chwili pracujemy nad rozwiązaniami, które dostosują funkcjonowanie klubu do obecnych realiów. (…) Pracujemy nad tym, żeby dopiąć kwestie organizacyjno-sportowe i móc przedstawić pełny obraz sytuacji

Kolejne oświadczenie pojawiło się na facebookowym profilu ŁKS-u 19 sierpnia. Jak się okazuje, klub zakończył współpracę ze wspomnianymi Kawką oraz Mędrzyk. Z zespołu odchodzi także Marlena Kowalewska, która znalazła się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata.

"W związku z restrukturyzacją klubu musieliśmy podjąć następujące decyzje, które pozwolą stabilnie budować i realizować plany klubu na przyszłość. Klub rozwiązał za porozumieniem stron kontrakty z trenerem Przemysławem Kawką, Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk. Jesteśmy na etapie uzupełniania składu za te dwie zawodniczki. Nie planujemy żadnych dalszych rozstań i już lada moment wrócimy do ogłoszenia nowych zawodniczek, które dołączą do klubu" - czytamy.

Jak dodano, drużyna rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu.

Zbigniew Bartman nowym trenerem ŁKS-u. "Czy my mamy 1 kwietnia?".

Zbigniew Bartman Pawel Wodzynski/East News East News

Natalia Mędrzyk materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski, od lewej Kamila Witkowska, Natalia Mędrzyk i Joanna Wołosz volleyballworld.com materiały prasowe