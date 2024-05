Mistrzyni Polski trafiła do szpitala. Poważny apel siatkarki po operacji

Martyna Grajber-Nowakowska apeluje do pań: Badajcie piersi!

"Chwilę mnie tu nie było, ale już powoli wracam. Post sponsorowany troską i przestrogą dla Pań!" - zaczęła zawodniczka apelując jednocześnie do wszystkich kobiet, by te przykładały wagę do regularnego badania piersi. "Od najmłodszych do najstarszych lat pamiętajcie o tym! U mnie na szczęście skończyło się niegroźną zmianą, którą dzisiaj cudowni lekarze z ZCO (prawdopodobnie mowa o Zachodniopomorskim Centrum Onkologii- dop. red.) usunęli, ale jest tu ze mną wiele Pań, które tyle szczęścia nie miały" - podkreśliła.