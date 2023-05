W środę klub z Polic oficjalnie pożegnał atakującą. “ Jovana była kapitanem drużyny, osobą, która w najważniejszych meczach dawała z siebie najwięcej. Dziękujemy za lata reprezentowania naszej drużyny, wkład w sukcesy i trofea dostawione do gabloty" - czytamy na profilu Chemika na Instagramie.

Brakocević-Canzian wraca do Włoch. Zmian w Chemiku będzie więcej

Brakocević-Canzian była w Policach niekwestionowaną gwiazdą. W dwóch poprzednich sezonach zdobywała z drużyną mistrzostwa Polski. W tym sezonie skończyło się jedynie na zdobyciu Tauron Pucharu Polski, gdzie w finale to właśnie Serbka natchnęła koleżanki do odrabiania strat w meczu z ŁKS Commercecon. W ćwierćfinale Tauron Ligi Chemik, który wygrał osiem z dziewięciu ostatnich sezonów, sensacyjnie przegrał z Grot Budowlanymi Łódź. Piąte miejsce to najgorszy wynik klubu od 2013 r.