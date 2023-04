Mistrz Polski po latach ustępuje z tronu. Szykują się duże zmiany

Co prawda Chemik wywalczył Tauron Puchar Polski , ale w Tauron Lidze zawiódł. Porażka w ćwierćfinale z Grotem Budowlanymi Łódź to największa sensacja siatkarskiego sezonu. I duży cios dla klubu z Polic oraz jego kibiców. Głosów krytyki nie brakowało, a Chemik dwa dni po porażce z łodziankami zamieścił nawet oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym dziękował za wsparcie w trudnym momencie.

Pożegnania z trenerem i gwiazdami? Chemika czeka przebudowa

W drugiej partii znów wystarczyło kilka akcji, by policzanki wypracowały sobie cztery punkty przewagi. Po drugiej stronie siatki problemy ze skutecznością miała dobrze radząca sobie w tym sezonie Aleksandra Rasińska . Przyjezdne zaczęły jednak sporo grać środkiem, gdzie mogły liczyć na ataki Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej . 33-letnia siatkarka m.in. efektownie powstrzymała blokiem młodszą o 14 lat Martynę Czyrniańską .

Młoda przyjmująca rozgrywała najpewniej ostatnie spotkanie w drużynie Chemika. Ma przenieść się do finalistek Ligi Mistrzyń - Eczacibasi Stambuł. Pożegnań z Policami może być zresztą więcej, na przykład libero Maria Stenzel jest łączona z transferem do zespołu Moya Radomka Lotnisko Radom, odejść ma też Jovana Brakocević-Canzian. Chemik szuka również nowego trenera. Radosław Wodziński zaczynał rozgrywki jako asystent Marka Mierzwińskiego. Po zwolnieniu szkoleniowca miał przejąć drużynę tymczasowo, został do końca sezonu. W następnym zespołu prowadzić raczej nie będzie.