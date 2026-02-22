Miał być hit, musiała interweniować straż. W takich warunkach nie dało się grać

Kibice zgromadzeni w hali w Bielsku-Białej byli świadkami dość niecodziennych zdarzeń. Przed spotkaniem, oprócz rozgrzewających się siatkarek, mogli bowiem zobaczyć strażaków interweniujących tuż pod dachem obiektu.

Niecodzienne sceny przed meczem polskich siatkarek. "Rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia"

W hali pojawił się wóz strażacki, sami przedstawiciele straży pożarnej pracowali pod sufitem na specjalnym wysięgniku. Ich interwencja okazała się konieczna z powodu nieszczelności dachu.

Wszystko w przedmeczowym komunikacie wyjaśnił klub, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Okazało się, że na podłogę obok boiska kapała woda, co zagrażało bezpieczeństwu siatkarek - w takich warunkach nietrudno o poślizgnięcie i kontuzję.

"Wiedzieliśmy, że dzisiejszy mecz dostarczy nam wielu emocji, ale przyznamy, że rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia! Na 40 minut przed meczem strażacy rozpoczęli akcję uszczelniania dachu hali! Roztopy spowodowały, że w dachu pojawiła się nieszczelność, przez którą kapie woda... Krople spadają tuż obok boiska, przez co granie w takich warunkach nie jest możliwe! Wszystko w rękach strażaków, ale wszyscy wierzymy, że do meczu dojdzie! Obie ekipy rozgrzewają się więc w towarzystwie wozu strażackiego!" - przekazał w mediach społecznościowych klub.

Wysoka stawka meczu w Bielsku-Białej. Kadrowiczka Lavariniego bohaterką

Ostatecznie działania strażaków zakończyły się sukcesem i mecz udało się rozegrać. Obejrzało je z trybun ponad 1300 osób. Kibice z Bielska-Białej mieli zresztą powody do zadowolenia.

ŁKS Commercecon przyjechał pod Dębowiec w okrojonym składzie. Z powodu problemów zdrowotnych, a także przyczyn osobistych w drużynie brakowało paru zawodniczek i trenera Adriana Chylińskiego. Doszło do tego, że reprezentantka Polski, Weronika Centka-Tietianiec, zamiast na środku siatki zagrała na pozycji atakującej.

Pomogła drużynie, zdobywając 12 punktów, a Łodzianki rozpoczęły spotkanie od wygranego seta. Trzy kolejne jednak przegrały i to gospodynie zgarnęły komplet punktów do tabeli za wygraną 3:1. Na nagrodę dla MVP zapracowała inna reprezentacyjna środkowa Aleksandra Gryka, która zdobyła dla BKS-u 16 punktów - w tym pięć blokiem i trzy zagrywką.

Dzięki zwycięstwu BKS umocnił się na czwartym miejscu w tabeli TAURON Ligi. Nad ŁKS-em ma pięć punktów przewagi, ale rozegrał też o spotkanie więcej od rywalek. Zespół z Bielska-Białej do końca rundy zasadniczej rozegra jeszcze cztery spotkania, ŁKS pięć.

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Bartłomiej Piekarczyk, trener BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Piotr Sumara / PLS materiały prasowe

Weronika Centka-Tietianiec, reprezentantka Polski i zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódź volleyballworld.com materiały prasowe

