Miał być hit, musiała interweniować straż. W takich warunkach nie dało się grać

To miał być jeden z hitów weekendu w TAURON Lidze. Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podejmowały ŁKS Commercecon Łódź. Stawką spotkania było czwarte miejsce w tabeli, które da lepszą pozycję wyjściową do walki w fazie play-off. Niespodziewanie jednak spotkanie nieco się opóźniło. Okazało się, że w hali pod Dębowcem niezbędna była interwencja miejscowej straży pożarnej.

Grupa strażaków w odzieży ochronnej dyskutuje z osobami ubranymi sportowo na hali, w tle widoczne logo 'brother' oraz elementy wyposażenia sportowego.
Przed meczem w Bielsku-Białej potrzebna była interwencja strażaków. Na szczęście spotkanie udało się rozegrać Lukasz Sobala / PressFocusNewspix.pl

Kibice zgromadzeni w hali w Bielsku-Białej byli świadkami dość niecodziennych zdarzeń. Przed spotkaniem, oprócz rozgrzewających się siatkarek, mogli bowiem zobaczyć strażaków interweniujących tuż pod dachem obiektu.

Niecodzienne sceny przed meczem polskich siatkarek. "Rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia"

W hali pojawił się wóz strażacki, sami przedstawiciele straży pożarnej pracowali pod sufitem na specjalnym wysięgniku. Ich interwencja okazała się konieczna z powodu nieszczelności dachu.

    Wszystko w przedmeczowym komunikacie wyjaśnił klub, BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Okazało się, że na podłogę obok boiska kapała woda, co zagrażało bezpieczeństwu siatkarek - w takich warunkach nietrudno o poślizgnięcie i kontuzję.

    "Wiedzieliśmy, że dzisiejszy mecz dostarczy nam wielu emocji, ale przyznamy, że rzeczywistość przerosła nasze wyobrażenia! Na 40 minut przed meczem strażacy rozpoczęli akcję uszczelniania dachu hali! Roztopy spowodowały, że w dachu pojawiła się nieszczelność, przez którą kapie woda... Krople spadają tuż obok boiska, przez co granie w takich warunkach nie jest możliwe! Wszystko w rękach strażaków, ale wszyscy wierzymy, że do meczu dojdzie! Obie ekipy rozgrzewają się więc w towarzystwie wozu strażackiego!" - przekazał w mediach społecznościowych klub.

    Wysoka stawka meczu w Bielsku-Białej. Kadrowiczka Lavariniego bohaterką

    Ostatecznie działania strażaków zakończyły się sukcesem i mecz udało się rozegrać. Obejrzało je z trybun ponad 1300 osób. Kibice z Bielska-Białej mieli zresztą powody do zadowolenia.

    ŁKS Commercecon przyjechał pod Dębowiec w okrojonym składzie. Z powodu problemów zdrowotnych, a także przyczyn osobistych w drużynie brakowało paru zawodniczek i trenera Adriana Chylińskiego. Doszło do tego, że reprezentantka Polski, Weronika Centka-Tietianiec, zamiast na środku siatki zagrała na pozycji atakującej.

    Pomogła drużynie, zdobywając 12 punktów, a Łodzianki rozpoczęły spotkanie od wygranego seta. Trzy kolejne jednak przegrały i to gospodynie zgarnęły komplet punktów do tabeli za wygraną 3:1. Na nagrodę dla MVP zapracowała inna reprezentacyjna środkowa Aleksandra Gryka, która zdobyła dla BKS-u 16 punktów - w tym pięć blokiem i trzy zagrywką.

    Dzięki zwycięstwu BKS umocnił się na czwartym miejscu w tabeli TAURON Ligi. Nad ŁKS-em ma pięć punktów przewagi, ale rozegrał też o spotkanie więcej od rywalek. Zespół z Bielska-Białej do końca rundy zasadniczej rozegra jeszcze cztery spotkania, ŁKS pięć.

    Grupa siatkarek drużyny klubowej świętuje zdobycie punktu podczas meczu na hali sportowej, zawodniczki ubrane w niebieskie i białe stroje, na twarzach widoczna radość i pozytywne emocje, w tle kibice oraz elementy trybun.
    Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-BiałaPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
    Mężczyzna o krótkich, jasnych włosach i niebieskich oczach ubrany w granatową kurtkę sportową na tle jednolitego, ciemnoszarego tła. Wyraz twarzy poważny, skierowany lekko w bok.
    Bartłomiej Piekarczyk, trener BKS BOSTIK ZGO Bielsko-BiałaPiotr Sumara / PLSmateriały prasowe
    Dwie siatkarki reprezentacji Polski w trakcie meczu, ubrane w oficjalne stroje sportowe, wymieniające się gestami i emocjami na boisku, w tle widoczne siatka i rozmyta publiczność.
    Weronika Centka-Tietianiec, reprezentantka Polski i zawodniczka ŁKS-u Commercecon Łódźvolleyballworld.commateriały prasowe
    BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

