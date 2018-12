O swoich Bożonarodzeniowych planach i tradycjach, jak również o kończącym się 2018 roku opowiada rozgrywająca reprezentacji Polski, Marlena Pleśnierowicz. - Do tych wspólnych chwil przywiązuję szczególną uwagę - przyznała siatkarka Chemika Police.

Zdjęcie Marlena Pleśnierowicz /fivb /materiały prasowe



Po intensywnym czasie rozgrywek ligowych i tych w ramach Ligi Mistrzyń w końcu przyszła świąteczna przerwa. Jak będzie wyglądać tegoroczne Boże Narodzenie w Twoim domu?

- Tegoroczne Święta spędzę oczywiście z moja rodziną, a ponieważ nie mam na to wiele czasu w ciągu sezonu, to do tych wspólnych chwil przywiązuję szczególną uwagę. Pierwsza część świąt spędzam w Liskowie koło Kalisza, a drugą w Iławie. Będzie to wspaniały, ale intensywny czas.



Terminarz rozgrywek Was nie rozpieszcza. Kiedy znajdujesz czas na zakupy świąteczne?

- Tak to prawda - terminarz mamy bardzo zapełniony. Dodatkowo przy takim nakładzie pracy, każdą wolną chwilę przeznaczam na odpoczynek i dlatego nie mam czasu chodzić po sklepach. W takich sytuacjach ratują mnie zakupy przez internet.



Każde dziecko wie, że prezenty przynosi św. Mikołaj. W jaki sposób dowiedziałaś się prawdy o nim?

- Niestety pewnego razu po prostu znalazłam swój prezent w samochodzie, ale nie powiedziałam tego rodzicom. Pamiętam, że byłam bardzo rozczarowana.



Powoli zmierzamy do końca kolejnego roku. Jakie wydarzenie z tego czasu było dla ciebie tym najważniejszym?

- Siatkarsko to na pewno tegoroczna Liga Narodów. Było to niesamowite przeżycie, które zapamiętam do końca życia. Dostałam szansę grania przeciwko największym potęgom na świecie. Towarzyszyły temu ogromne emocje i nerwy, ale myślę, ze zostawiłyśmy dobre wrażenie.



Czego chciałabyś życzyć kibicom na Święta i Nowy Rok?

- Wszystkim kibicom chciałabym życzyć spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie, a na Nowy Rok przede wszystkim zdrowia, bo uważam, że to ono jest najważniejsze.



Rozmawiała: Anna Daniluk

Za: PZPS