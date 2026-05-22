Ma polskie korzenie, gra dla innego kraju. W końcu wybrała Polskę i taki efekt

Maja Storck ma szwajcarskie obywatelstwo, gra zresztą w reprezentacji tego kraju. 27-latka jest też jednak związana z Polską, jej mama bowiem pochodzi z Krakowa, z tego miasta wyemigrowała do Szwajcarii. To właśnie tam, a konkretnie w Munchenstein, urodziła się przyszła siatkarka.

Storck przez długi czas nie miała jednak żadnych sportowych związków z krajem nad Wisłą, początkowo grała w Szwajcarii i Niemczech, później spędziła trzy lata we Włoszech. W 2025 roku w końcu postawiła na Polskę, podpisała kontrakt z PGE Budowlanymi Łódź. Tak rozpoczął się nowy rozdział w jej życiu.

Zawodniczka występująca na pozycji atakującej miała łatwiejszy start w nowym środowisku, ponieważ nie dość, że wiele słyszała o Polsce z opowieści mamy, to mówi też po polsku, chociaż, jak sama przyznawała, wciąż nie posługuje się tym językiem perfekcyjnie.

"Dorastałam, mówiąc po polsku z mamą, więc wszystko rozumiem i trochę też mówię. Ale oczywiście staram się dalej poprawiać język" - mówiła na początku sezonu w rozmowie z portalem "Łączy nas wspólna pasja - siatkówka kobieca".

TAURON Liga. Maja Storck najlepszą zagraniczną siatkarką

27-laka z przytupem weszła do TAURON Ligi, była trzecią najskuteczniejszą siatkarką rozgrywek, zdobyła 461 punktów w 30 meczach, do tego dołożyła pięć statuetek MVP. I miała duży wkład w to, że jej zespół sięgnął po mistrzostwo kraju. Reprezentantka Szwajcarii razem z koleżankami wygrała też Puchar Polski, została zresztą okrzyknięta MVP i najlepszą atakującą turnieju finałowego.

Storck na polskich parkietach wyróżniała się na tyle, że podczas ostatniej Gali Polskiej Ligi Siatkówki wręczono jej nagrodę dla Obcokrajowca roku w TAURON Lidze w sezonie 2025/2026. A przy okazji przytoczono wiele ciepłych słów pod adresem atakującej, w tym z ust jej trenera, Macieja Biernata.

"W najtrudniejszych i najważniejszych momentach sezonu trzymała grę zespołu na swoich barkach. Przez całe play-offy pokazywała ogromne umiejętności. Jest szalenie inteligentną osobą, wzorem profesjonalizmu. Analizuje swoją grę, wyciąga wnioski i podąża za wskazówkami" - mówił szkoleniowiec łódzkiej drużyny cytowany przez tauronliga.pl.

Sama zawodniczka po otrzymaniu statuetki stanęła przed kamerą Polsatu Sport, podczas rozmowy zapytano ją o to, czy bardziej stresowała się swoją przemową, którą wygłosiła podczas gali po polsku czy piątym meczem finałowym w TAURON Lidze.

"Chyba teraz. Ten piąty mecz też był bardzo stresujący, ale wiem jak grać w siatkówkę, a przemawianie przed większą liczbą osób to większy stres" - przyznała bez ogródek.

Reprezentantka Szwajcarii w kampanii 2025/2026 wygrała krajowy puchar i mistrzostwo Polski, dokładając tym samym kolejne sukcesy do swojej gabloty. Wcześniej trzykrotnie zdobywała wicemistrzostwo Szwajcarii, na swoim koncie ma też m.in. mistrzostwo Niemiec. Nie ukrywa jednak, że właśnie zakończyła najlepszy sezon w karierze.

Raz wygrałam mistrzostwo Niemiec, ale w Polsce cały czas czułyśmy wsparcie kibiców. Gdy wygrałyśmy Puchar Polski, czułyśmy jeszcze większe wsparcie. Bardzo się dobrze tutaj czuję i na pewno to był rok, którego nigdy nie zapomnę

Storck zdradziła też, że wcześniej nie miała możliwości szlifowania języka, po przeprowadzce do Łodzi na nowo zaczęła mówić po polsku. A z racji, że występuje na naszych rodzimych parkietach, mama mieszkająca w Szwajcarii mogła częściej odwiedzać swoją ojczyznę. Sama atakująca bardzo dobrze czuje się w kraju nad Wisłą, dlatego też przedłużyła kontrakt z łódzkim klubem.

"Dla mnie to była bardzo łatwa decyzja. Drugi rok zawsze jest łatwiejszy, bo wiesz jak pracuje trener, jak pracuje klub, możesz dać więcej od siebie" - stwierdziła.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź, z numerem 17 Maja Storck fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Maja Storck (nr 17) została MVP turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź Piotr Sumara / PLS materiały prasowe





