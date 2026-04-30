Łzy po finale siatkarek. Trzy medalistki ogłaszają: to koniec

Było potrzeba aż pięciu meczów i rywalizacji na pełnym dystansie, by wyłonić mistrzynie Polski w siatkówce. Decydujące spotkanie w Rzeszowie dużo lepiej rozpoczęły zawodniczki PGE Budowlanych Łódź, dominując w dwóch pierwszych partiach.

Potem do głosu doszły jednak gospodynie. Po zmianach zaordynowanych przez trener Jelenę Blagojević gra DevelopResu poprawiła się na tyle, że wygrały trzecią partię, a i w czwartej były blisko. Blok Alicji Grabki i autowy atak Laury Jansen przesądziły jednak o zwycięstwie PGE Budowlanych - w tym meczu 3:1, a w całej rywalizacji finałowej 3:2.

Dwie mistrzynie Polski żegnają się z siatkówką. Tuż po historycznym triumfie

Kiedy Łodzianki odbierały puchar za pierwszy w historii klubu tytuł mistrza kraju - dotąd PGE Budowlani mieli w dorobku pięć medali w innych kolorach - Grabka, kapitan zespołu, zaprosiła do siebie Brunę Honorio i Aleksandrę Wenerską. Dla obu zawodniczek łódzkiej drużyny ostatni mecz finałowy był bowiem zarazem ostatnim w karierze.

"Ala jest super osobą, naprawdę uwielbiam ją, jest świetną kapitan. To był bardzo miły gest, bardzo jej za to dziękuję" - podkreśliła przed kamerą Polsatu Sport Wenerska, znana przez lata w lidze również pod panieńskim nazwiskiem Wójcik.

33-letnia przyjmująca ma za sobą występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Wywalczone w środę złoto jest dla niej drugim w karierze, wcześniej została mistrzynią w 2019 r. Zdecydowała jednak, że nie będzie kontynuować siatkarskiej kariery.

"Na razie to do mnie do końca nie dochodzi. Cieszę się, że kończę ze złotem i kończę z tą drużyną, bo nie mogłam sobie lepszej wymarzyć na koniec. Będę trzymać kciuki dalej za dziewczyny" - zapewnia Wenerska.

Jej koleżanka z drużyny, atakująca Bruna Honorio, w lipcu skończy 37 lat. Siatkarka, która zdobyła z Brazylią medal Uniwersjady, zadomowiła się w Polsce. Kończy karierę z trzecim triumfem w TAURON Lidze z rzędu - dwa lata temu wygrała ją z Chemikiem Police, przed rokiem z DevelopResem.

Przyjechała do Polski na rok i kończy karierę. Siatkarka nie kryła wzruszenia

W środę ze sportową karierą pożegnała się również jedna z Rzeszowianek. Z siatkówką kończy Laura Heyrman, w tym sezonie podstawowa środkowa DevelopResu. Niespełna 33-letnia Belgijka grała w klubach z Niemiec, Włoch i Turcji, ale złoto krajowych rozgrywek zdobyła tylko w Belgii.

W Polsce siatkarka, której partnerem życiowym jest siatkarz Asseco Resovii Yacine Louati, także kończy ze srebrem. W pomeczowej rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport nie potrafiła ukryć wzruszenia.

"To bardzo trudne. Nie myślałam o tym, starałam się unikać tej myśli o zakończeniu kariery jak najdłużej. Kocham tutaj grać, występy w tej pełnej hali były niesamowite. Myślę, że to wszystko dopiero do mnie dotrze w pewnym momencie. Kocham tę grę, jest niesamowita. Naprawdę chcę podziękować wszystkim, którzy mieli na mnie wpływ i mnie wspierali. To trudne. Siatkówka to znakomita rzecz, włożyłam w to całą pasję. Jestem gotowa na następny rozdział" - opowiedziała ze łzami w oczach.

Laura Heyrman (nr 5) fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wzniosły puchar za mistrzostwo Polski Darek Delmanowicz PAP

Bruna Honorio i Aleksandra Wenerska z pucharem za mistrzostwo Polski Darek Delmanowicz PAP

