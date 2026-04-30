Łzy po finale siatkarek. Trzy medalistki ogłaszają: to koniec

Damian Gołąb

Finałowa rywalizacja w TAURON Lidze siatkarek rozstrzygnęła się dopiero w piątym meczu między PGE Budowlanymi Łódź i DevelopResem Rzeszów. Ostatecznie po raz pierwszy w historii triumfowały Łodzianki. Po meczu łzy polały się jednak i u przegranych, i u zwycięskich siatkarek. Dla aż trzech zawodniczek środowe spotkanie w Rzeszowie było bowiem ostatnim w karierze. Z grą w siatkówkę kończą Aleksandra Wenerska, Laura Heyrman i Bruna Honorio.

Aleksandra Wenerska i Laura Heyrman z medalami w TAURON Lidze, po prawej zawodniczka udziela wywiadu Polsat Sport
Aleksandra Wenerska (z lewej) i Laura Heyrman (w kółku) w TAURON Lidze już nie zagrają

Było potrzeba aż pięciu meczów i rywalizacji na pełnym dystansie, by wyłonić mistrzynie Polski w siatkówce. Decydujące spotkanie w Rzeszowie dużo lepiej rozpoczęły zawodniczki PGE Budowlanych Łódź, dominując w dwóch pierwszych partiach.

Potem do głosu doszły jednak gospodynie. Po zmianach zaordynowanych przez trener Jelenę Blagojević gra DevelopResu poprawiła się na tyle, że wygrały trzecią partię, a i w czwartej były blisko. Blok Alicji Grabki i autowy atak Laury Jansen przesądziły jednak o zwycięstwie PGE Budowlanych - w tym meczu 3:1, a w całej rywalizacji finałowej 3:2.

Dwie mistrzynie Polski żegnają się z siatkówką. Tuż po historycznym triumfie

Kiedy Łodzianki odbierały puchar za pierwszy w historii klubu tytuł mistrza kraju - dotąd PGE Budowlani mieli w dorobku pięć medali w innych kolorach - Grabka, kapitan zespołu, zaprosiła do siebie Brunę Honorio i Aleksandrę Wenerską. Dla obu zawodniczek łódzkiej drużyny ostatni mecz finałowy był bowiem zarazem ostatnim w karierze.

"Ala jest super osobą, naprawdę uwielbiam ją, jest świetną kapitan. To był bardzo miły gest, bardzo jej za to dziękuję" - podkreśliła przed kamerą Polsatu Sport Wenerska, znana przez lata w lidze również pod panieńskim nazwiskiem Wójcik.

33-letnia przyjmująca ma za sobą występy w seniorskiej reprezentacji Polski. Wywalczone w środę złoto jest dla niej drugim w karierze, wcześniej została mistrzynią w 2019 r. Zdecydowała jednak, że nie będzie kontynuować siatkarskiej kariery.

"Na razie to do mnie do końca nie dochodzi. Cieszę się, że kończę ze złotem i kończę z tą drużyną, bo nie mogłam sobie lepszej wymarzyć na koniec. Będę trzymać kciuki dalej za dziewczyny" - zapewnia Wenerska.

Jej koleżanka z drużyny, atakująca Bruna Honorio, w lipcu skończy 37 lat. Siatkarka, która zdobyła z Brazylią medal Uniwersjady, zadomowiła się w Polsce. Kończy karierę z trzecim triumfem w TAURON Lidze z rzędu - dwa lata temu wygrała ją z Chemikiem Police, przed rokiem z DevelopResem.

Przyjechała do Polski na rok i kończy karierę. Siatkarka nie kryła wzruszenia

W środę ze sportową karierą pożegnała się również jedna z Rzeszowianek. Z siatkówką kończy Laura Heyrman, w tym sezonie podstawowa środkowa DevelopResu. Niespełna 33-letnia Belgijka grała w klubach z Niemiec, Włoch i Turcji, ale złoto krajowych rozgrywek zdobyła tylko w Belgii.

W Polsce siatkarka, której partnerem życiowym jest siatkarz Asseco Resovii Yacine Louati, także kończy ze srebrem. W pomeczowej rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport nie potrafiła ukryć wzruszenia.

"To bardzo trudne. Nie myślałam o tym, starałam się unikać tej myśli o zakończeniu kariery jak najdłużej. Kocham tutaj grać, występy w tej pełnej hali były niesamowite. Myślę, że to wszystko dopiero do mnie dotrze w pewnym momencie. Kocham tę grę, jest niesamowita. Naprawdę chcę podziękować wszystkim, którzy mieli na mnie wpływ i mnie wspierali. To trudne. Siatkówka to znakomita rzecz, włożyłam w to całą pasję. Jestem gotowa na następny rozdział" - opowiedziała ze łzami w oczach.

Grupa zawodniczek drużyny siatkarskiej w białych i fioletowych strojach z widocznymi numerami na koszulkach, okazujących emocje podczas meczu na hali sportowej, z siatką w tle.
Laura Heyrman (nr 5)fot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
zawodniczka drużyny siatkarskiej w niebieskich strojach odbiera złoty puchar od mężczyzny w garniturze, wokół niej stoją uśmiechnięte koleżanki z zespołu, trzymające medale na szyjach
Siatkarki PGE Budowlanych Łódź wzniosły puchar za mistrzostwo PolskiDarek DelmanowiczPAP
drużyna siatkarek w granatowych strojach świętuje zdobycie mistrzowskiego pucharu, zawodniczki na podeście unoszą trofeum w górze, w tle konfetti i uniesione ręce pozostałych zawodniczek wyrażające radość i euforię
Bruna Honorio i Aleksandra Wenerska z pucharem za mistrzostwo PolskiDarek DelmanowiczPAP
Asy serwisowe w meczu Developres Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja