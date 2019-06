Znakomita serbska atakująca Jovana Brakoczević odchodzi z Grot Budowlanych Łódź. To duża strata zarówno dla wicemistrzyń Polski, jak i dla Ligi Siatkówki Kobiet. 31-letnia zawodniczka była bez wątpienia gwiazdą ligi.

Zdjęcie Jovana Brakoczević /Fot. Łukasz Szeląg/REPORTER /East News

Brakoczević trafiła do Grot Budowlanych rok temu. Z łódzkim klubem zdobyła Superpuchar Polski i wicemistrzostwo Polski. Serbka pobiła rekord zdobytych punktów w LSK należący do Rachel Rourke (577 pkt w sezonie 2012/13). Przez cały sezon punktowała aż 639 razy, co dało jej także zwycięstwo w klasyfikacji najlepszych atakujących. Oprócz tego wygrała ranking MVP. Jovana odebrała 9 statuetek dla najbardziej wartościowej zawodniczki meczu.



Brakoczević przenosi się do włoskiej ligi. "Cieszę się, że mogłam występować w Grot Budowlanych. Może pewnego dnia jeszcze tu wrócę. Nowym kierunkiem będzie Novara. To wielki honor grać dla tak wspaniałej drużyny. Liga włoska jest trudna, ale jestem gotowa na nowe wyzwania" - powiedziała Brakoczević cytowana na oficjalnej stronie łódzkiego klubu.



"To był ogromny zaszczyt, że zawodniczka takiej klasy reprezentowała barwy Grot Budowlanych Łódź. Współpraca z Jovaną była czystą przyjemnością. Jestem dumny z tego, co pokazała w LSK. Życzę jej powodzenia w lidze włoskiej. Zawsze będzie przyjmowana z otwartymi rękoma w naszym klubie" - stwierdził prezes klubu Marcin Chudzik.