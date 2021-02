LM siatkarek. Zwycięstwo, które nie dało awansu. Siatkarki ŁKS nie zagrają w ćwierćfinale

W ostatnim meczu grupy C Ligi Mistrzyń siatkarki ASPTT Mulhouse przegrały z ŁKS Commercecon Łódź 1:3. Mimo zwycięstwa, łódzka ekipa nie zagra w ćwierćfinale tych rozgrywek. We wcześniejszym meczu tej grupy siatkarki VakifBanku Stambuł pokonały Maricę Płowdiw 3:1.

Walczące o awans łodzianki ze sporym animuszem rozpoczęły spotkanie z francuską ekipą (4:8). Rywalki zdołały odrobić straty i doprowadzić do zaciętej i emocjonującej końcówki. Katarzyna Zaroślińska-Król skutecznym atakiem wywalczyła piłkę setową dla ŁKS, a w kolejnej akcji Anna Haak posłała piłkę bez bloku w aut (23:25).

Początek drugiej partii miał wyrównany przebieg (10:10). Później inicjatywę przejęły siatkarki ŁKS. Po asie serwisowym Klaudii Alagierskiej było 10:13, a w dalszej części seta "Łódzkie Wiewióry" jeszcze powiększały przewagę (12:16, 13:21). Druga odsłona zakończyła się wynikiem 19:25. ŁKS wygrał, ale wówczas stało się jasne, że... nie zagra w fazie play-off. W równolegle rozgrywanym meczu grupy A siatkarki Unet E-Work Busto Arsizio rozbiły SSC Palmberg Schwerin 3:0 i to one wywalczyły awans.

W trzeciej partii przewagę miały początkowo łodzianki, ale w środkowej części seta miały kłopoty ze skończeniem ataków, co wykorzystały przeciwniczki. Punktowa seria dała im przewagę 17:13, którą utrzymywały w kolejnych akcjach. Pogoń siatkarek ŁKS nie przyniosła rezultatu. Ivana Vanjak zamknęła seta obijając blok rywalek (25:21).

Czwarty set długo toczył się pod dyktando łodzianek (3:10, 11:18). Później przytrafiła się im seria przegranych akcji od stanu 13:19 do 17:19, ale w porę się pozbierały i pewnie wygrały końcówkę tej partii. Piłkę meczową wywalczyła Katarina Lazović, a spotkanie zakończył atak Katarzyny Zaroślińskiej-Król (18:25).



We wcześniejszym czwartkowym meczu grupy C VakifBank Stambuł pokonał bułgarską Maricę Płowdiw 3:1 (25:11, 25:20, 25:27, 25:14). Drużyna z Turcji zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu w tabeli z kompletem zwycięstw i awansowała do ćwierćfinału.

ASPTT Mulhouse - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (23:25, 19:25, 25:21, 18:25)

ASPTT: Helena Cazaute, Tessa Polder, Laetitia Moma Bassoko, Ivana Vanjak, Christina Bauer, Madison Bugg - Lea Soldner (libero) oraz Manon Jaegy, Anna Haak, Megan Viggars, Andra Artin. Trener: Francois Salvagni



ŁKS: Klaudia Alagierska, Katarzyna Zaroślińska-Król, Aleksandra Wójcik, Nada Ninković, Britt Bongaerts, Katarina Lazović - Magdalena Saad (libero) oraz Joanna Pacak, Krystyna Strasz (libero). Trener: Michal Masek.

Wyniki rewanżowego turnieju grupy C LM siatkarek (Łódź, 2-4 lutego):

2021-02-02: ŁKS Commercecon Łódź - VakifBank Stambuł 0:3 (21:25, 19:25, 20:25)

2021-02-02: Marica Płowdiw - ASPTT Mulhouse 1:3 (23:25, 25:22, 22:25, 22:25)

2021-02-03: VakifBank Stambuł - ASPTT Mulhouse 3:0 (25:15, 25:13, 25:18)

2021-02-03: Marica Płowdiw - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (24:26, 18:25, 25:23, 17:25)

2021-02-04: VakifBank Stambuł - Marica Płowdiw 3:1 (25:11, 25:20, 25:27, 25:14)

2021-02-04: ASPTT Mulhouse - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (23:25, 19:25, 25:21, 18:25).

Tabela



1. VakifBank 6 18 18-2

2. ŁKS Commercecon 6 11 12-10

3. ASPTT Miluza 6 6 7-13

4. Marica 6 1 6-18

