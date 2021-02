W czwartek wieczorem poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W tym gronie znalazła się polska drużyna - Grupa Azoty Chemik Police.

Tegoroczna Liga Mistrzyń obfituje w emocje z udziałem polskich drużyn. W fazie grupowej mogliśmy oglądać występy takich ekip jak Grupa Azoty Chemik Police, ŁKS Commercecon Łódź czy Developres SkyRes Rzeszów. Wszystkie wymienione drużyny zagrały z różnym skutkiem, a sprawy nie ułatwiał tegoroczny system rozgrywek premiujący tylko pierwszą drużynę z grupy i zaledwie trzy najlepsze ekipy z drugiego miejsca. O awans było niezwykle trudno, a ta sztuka udała się tylko ośmiu ekipom spośród 21 uczestników.

Wiemy już, że w następnej fazie rozgrywek nie zobaczymy Developresu SkyRes Rzeszów. Siatkarki z Podkarpacia wygrały tylko jedno spotkanie uzyskując pięć punktów w tabeli grupy A. Ich rywalkami były m.in. dwie włoskie ekipy UYBA Busto Arsizio oraz Savino Del Bene Scandicci z Magdaleną Stysiak w składzie, które udało się pokonać w ostatnim meczu.

Szczęścia nie miał także ŁKS Commercecon Łódź. Siatkarki z centralnej Polski dzielnie walczyły w mocnej grupie z VafikBankiem Stambuł, ASPTT Mulhouse VB i Maricą Płowdiw, ale do awansu zabrakło bardzo niewiele. Łodzianki miały gorszy bilans setów od UYBA Busto Arsizio, które to jako ostatnie awansowały z drugiej lokaty w swojej grupie, co oznaczało, że w kolejnej fazie rozgrywek zobaczymy tylko jedną polską ekipę.

Drużynę, która zdecydowanie zagrała najrówniej i spisała się najlepiej w fazie grupowej spośród reprezentantek Polski. Mowa tu o klubie Grupa Azoty Chemiku Police, który jeszcze przed ostatnim meczem miał najlepszy bilans wśród drużyn zajmujących drugie miejsce w swojej grupie i mógł się cieszyć pewnym awansem.

Kto jeszcze awansował do kolejnej rundy? W tym gronie znalazły się m.in. takie ekipy jak Savino Del Bene Scandicci, VakifBank Stambuł, Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Eczacibasi Stambuł i Fenerbahce Stambuł.

Pełna lista drużyn, które awansowały do ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń:

Grupa Azoty Chemik Police (Polska)

Savino Del Bene Scandicci (Włochy)

Imoco Volley Conegliano (Włochy)

VakifBank Stambuł (Turcja)

Igor Gorgonzola Novara (Włochy)

UYBA Busto Arsizio (Włochy)

Eczacibasi Stambuł (Turcja)

Fenerbahce Stambuł (Turcja)

PI, Polsat Sport