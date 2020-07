DPD Legionovia Legionowo dostała zaproszenie do udziału w kwalifikacjach Ligi Mistrzyń, z którego jednak prawdopodobnie nie będzie miała szansy skorzystać. Czwarta drużyna poprzedniego sezonu w ekstraklasie siatkarek nie spełnia bowiem jednego z wymogów.

W związku z pandemią Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) powiększyła grono zespołów dopuszczonych do eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń. Szansę taką otrzymały nie tylko Jastrzębski Węgiel (czwarta ekipa PlusLigi w sezonie 2019/20) oraz ŁKS Commercecon Łódź (brązowe medalistki w kobiecej ekstraklasie), ale też Legionovia. Tyle, że ona może ze względów formalnych stracić tę szansę.

"Owszem, otrzymaliśmy zaproszenie, ale dziś dotarł do nas nowy komunikat informujący, że nie spełniamy jednego z wymogów. Trzeba bowiem nie tylko zająć czołowe miejsce w krajowej lidze, ale też mieć na koncie występy w europejskich pucharach w dwóch ostatnich latach, a tego warunku nie spełniamy" - powiedział PAP prezes klubu z Legionowa Konrad Ciejka.

Jak dodał, klub wstępnie był zainteresowany udziałem w tych prestiżowych rozgrywkach. Nie wie jednak, jak teraz zostanie rozwiązana ta sprawa przez CEV.

"Być może zostanie to zweryfikowane na korzyść piątej drużyny w naszej lidze, czyli Grota Budowlanych Łódź, która spełnia drugi z podanych wymogów. My zaś przejęlibyśmy ich miejsce w Pucharze Challenge, z opcją awansu do Pucharu CEV, jeśli zwolni się w nim miejsce. Na razie nie otrzymaliśmy informacji, jak zostanie to rozstrzygnięte" - zaznaczył.