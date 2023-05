ŁKS nie pozostawił złudzeń w trzecim meczu finału. O krok od złota

Finał mistrzostw Polski jak na razie przynosi spore emocje. Pierwsze spotkanie w Łodzi wygrały rzeszowianki, ale w drugim to łodzianki, po tie braku, doprowadziły w Rzeszowie do remisu . Straciły jednak podstawową przyjmującą - Zuzannę Górecką, która doznała poważnej kontuzji.

Koncert ŁKS Commercecon

Developres zmarnował cztery piłki setowe

To był jednak znak, że przyjezdne nie sprzedadzą tanio skóry. I potwierdził to początek seta, bo prowadziły już 7:4. ŁKS zwarł jednak szyki, dobrze grały powołane do szerokiej kadry reprezentacji Polski Gryka i Piasecka wspierana przez świetną Diouf. Po bloku na Weronice Szlagowskiej odzyskał prowadzenie.