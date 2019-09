ŁKS Commercecon. Mistrz Polski skompletował kadrę

Amerykańska rozgrywająca Nicole Edelman jest ostatnią zawodniczką pozyskaną przez mistrza Polski ŁKS Commercecon przed nowym sezonem ekstraklasy siatkarek. 25-latka w zespole z Łodzi zadebiutuje w towarzyskim turnieju Amica Cup, który rozpocznie się w piątek w Szamotułach.

Zdjęcie Nicole Edelman /Getty Images

O pozyskaniu mierzącej 185 cm zawodniczki klub poinformował w czwartek.

Edelman w minionym sezonie występowała we francuskim Beziers Volley, z którym grała w Lidze Mistrzów i dotarła do ćwierćfinału krajowych rozgrywek. Wcześniej reprezentowała barwy hiszpańskiego May Deco VB Logrono oraz szwajcarskiego Volleyball Franches-Montagnes. Jest absolwentką Uniwersytu Columbia, gdzie rozpoczynała karierę.

W ŁKS-ie Commercecon Amerykanka będzie stanowić duet rozgrywających razem z reprezentantką Słowenii Evą Mori. To dwie nowe zawodniczki ŁKS-u występujące na tej pozycji. Latem z ekipy mistrza Polski odeszła bowiem Czeszka Lucie Muhlsteinova, a Marta Wójcik ze względu na problemy zdrowotne zawiesiła karierę.

Oprócz Edelman i Mori, przed nowym sezonem do klubu z Łodzi dołączyły: mistrzyni Europy Serbka Katarina Lazović, przyjmująca Natalia Skrzypkowska, środkowa Joanna Pacak oraz dwie utalentowane wychowanki ŁKS-u - Oliwia Laszczyk i Natalia Dróżdż. Swoje kontrakty przedłużyło kilka zawodniczek z mistrzowskiego składu, m.in. atakujące Izabela Kowalińska i Monika Bociek, reprezentacyjna środkowa Klaudia Alagierska i przyjmująca Aleksandra Wójcik, środkowe Klaudia Gajewska i Ewa Kwiatkowska oraz libero Krystyna Strasz i Anna Korabiec.

Odeszły natomiast m.in. środkowa Zuzanna Efimienko-Młotkowska, która będzie występować w Developresie SkyRes Rzeszów, brazylijska przyjmująca Regiane Bidias i atakująca Agata Wawrzyńczyk.

Po zdobyciu przez ŁKS tytułu mistrza Polski z klubem rozstał się trener drużyny Słowak Michał Masek. Jego miejsce zajął Marek Solarewicz. Łodzianki do nowego sezonu przygotowują się od 5 sierpnia. W piątek rozpoczną rywalizację w towarzyskim turnieju Amica Cup w Szamotułach, w którym zmierzą się z mistrzem Niemiec Allianz MTV Stuttgart, trzecim zespołem Bundesligi Dresdner S.C. oraz Chemikem Police.

Z ekipą z Polic 6 października siatkarki ŁKS-u zagrają w Kaliszu o Superpuchar Polski, a 12 października w 1. kolejce ekstraklasy podejmą Energę MKS Kalisz.

Autor: Bartłomiej Pawlak