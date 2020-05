Czołowa siatkarka reprezentacji Słowenii Iza Mlakar, która ostatnio - razem z Zuzanną Górecką - broniła barw utytułowanego włoskiego klubu Igor Gorgonzola Novara, zakończyła karierę. 24-letnia była już atakująca postanowiła skupić się na studiowaniu medycyny.

"Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Nadeszła pora, bym zamknęła ten rozdział życia i rozpoczęła kolejny. Postanowiłam zakończyć karierę profesjonalnej siatkarki. To był zaszczyt być częścią tego pięknego sportu, który pozostanie częścią mnie. Dziękuję wszystkim za wsparcie przez te lata. Zaszczytem i spełnieniem marzeń była gra, podróżowanie i poznawanie tak wielu niesamowitych osób, które wywarły wpływ na moje życie nie tylko jako siatkarki, ale i człowieka" - podkreśliła we wpisie na Instagramie Mlakar.

Przed przejściem w ubiegłym roku do ekipy z Novary przez siedem lat występowała w drużynie Nova Branik Maribor.

Igor Gorgonzola w 2019 roku triumfował w Lidze Mistrzyń i został wicemistrzem Italii. W przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii minionym sezonie zajął trzecie miejsce. Kilka dni temu prezes klubu Fabio Leonardi potwierdził w jednym z wywiadów, że w rozgrywkach 2020/21 zespół wzmocni atakująca reprezentacji Polski Malwina Smarzek-Godek

