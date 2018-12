Nowym szkoleniowcem Enea PTPS Piła został uznany włoski szkoleniowiec Alessandro Chiappini. Trener, który w poprzednim sezonie prowadził Trefla Proximę Kraków, zastąpił Guillermo Naranjo Hernandeza, który zdecydował się objąć SC Poczdam. Chiappini sięgał po mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski z Atomem Treflem Sopot.

Zawarty z włoskim szkoleniowcem kontrakt będzie obowiązywać z Enea PTPS Piła do końca sezonu 2018/2019. Aleksandro Chiappini poprowadzi zespół Enei PTPS już w meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Od poniedziałku zaś pilanki będą trenować pod okiem Włocha, który ma odbudować zespół i dać mu ważne w walce o utrzymanie zwycięstwa.



Alessandro Chiappini największe sukcesy w klubowej siatkówce osiągnął jako trener Asystelu Novara. W 2006 zdobył z tym klubem Superpuchar Włoch i Puchar Top Teams (obecnie CEV). W 2007 Chiappini poprowadził zespół z Novary do brązowego medalu pucharu CEV. W latach 2007-2010 Włoch był szkoleniowcem reprezentacji Turcji siatkarek, z którą zdobył dwa medale Ligi Europejskiej: srebrny w 2009 i brązowy w 2010.



Pracował także w dwóch polskich kluba: Atomie Trefl Sopot i Treflu Proximie Kraków. Z Atomówkami w 2011 roku wziął wicemistrzostwo, a rok później mistrzostwo Polski. Z ekipą z Krakowa w poprzednim sezonie zajął szóste miejsce. Klub upadł, a Włoch został tylko przy pracy reprezentacyjnej. W kwietniu 2017 roku Alessandro Chiappini został szkoleniowcem reprezentacji Słowenii.



Poprzedni trener pilskiej drużyny, Guillermo Naranjo Hernandez, kierując się względami osobistym przeniósł się do Niemiec i objął drużynę SC Poczdam.