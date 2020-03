Siatkarki Stali Bielsko-Biała po wygranej z Energą MKS Kalisz 3:1 zagrają w rundzie play off, a drużynie z Wielkopolski pozostanie walka o lokaty 9-10. Fazę zasadniczą ekstraklasy wygrał Chemik Police. O utrzymanie #Volley Wrocław zmierzy się z Wisłą Warszawa.

Terminarz rozgrywek tak się ułożył, że to właśnie ostatni pojedynek rundy zasadniczej w Bielsku-Białej decydował o tym, który z zespołów - Stal czy Energa MKS Kalisz wystąpią w rundzie play off i będą walczyć o medale. Bielszczanki by awansować do ósemki, musiały wygrać dwa sety. Emocji nie brakowało - trzecią partię Stal wygrała 29:27 i objęła prowadzenie w całym meczu 2:1. Ostatni set nie miał już większego znaczenia, gospodynie zwyciężyły do 23 i w całym spotkaniu 3:1.

Żeńskie rozgrywki dawno już nie zostały tak zdominowane przez dwie drużyny - Chemik Police oraz Developres SkyRes Rzeszów doznały tylko po jednej porażce. Policzanki wygrały rundę zasadniczą z punktem przewagi nad drużyną z Podkarpacia. Chemik w pierwszej rundzie play off zmierzy się z Eneą PTPS Piła, a rzeszowianki - ze Stalą.

Mistrzowskiego tytułu broni ŁKS Commercecon Łódź, który uplasował się na trzeciej pozycji i o awans do półfinału spotka się z Bankiem Pocztowym Pałacem Bydgoszcz.

Liga Siatkówki Kobiet w obecnym sezonie przywróciła "starą" formułę play off - z udziałem ośmiu drużyn. Pierwsza runda oraz półfinały rozgrywane będą do dwóch zwycięstw. Rywalizacja w finale i o brązowy medal toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, natomiast w przypadku gry o miejsca 5-8 i 9-10 będzie obowiązywać system "mecz i rewanż".

O utrzymanie się w ekstraklasie #Volley Wrocław zmierzy się z Wisłą Warszawa (do trzech zwycięstw). Beniaminek ze stolicy przegrał wszystkie mecze w tym sezonie (jeden oddał walkowerem).

Początek rundy play off i play out zaplanowano na 14 marca. Mistrz Polski zostanie wyłoniony najpóźniej 7 maja.

Pary 1. rundy play off (do dwóch zwycięstw):

Chemik Police - ENEA PTPS Piła

Developres SkyRes Rzeszów - Stal Bielsko-Biała



ŁKS Commercecon Łódź - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz



DPD Legionovia - Grot Budowlani Łódź

o miejsca 9-10 (mecz i rewanż)

E.Leclerc Radomka Radom - Energa MKS Kalisz

o utrzymanie się (do trzech zwycięstw)

#Volley Wrocław - Wisła Warszawa

Autor: Marcin Pawlicki