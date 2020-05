Liga Siatkówki Kobiet. Serbska środkowa dołączyła do ŁKS Łódź

Serbka Ivana Mrdak jest pierwszą siatkarką pozyskaną przez ŁKS Commercecon Łódź w przerwie między rozgrywkami ekstraklasy. 27-letnia zawodniczka występuje na pozycji środkowej.

O transferze klub z Łodzi poinformował w czwartek.

Mierzące 193 cm Serbka przez trzy ostatnie sezony występowała w Dresdner SC, z którym wywalczyła dwa Puchary Niemiec oraz awansowała do półfinału Pucharu Challenge. W ojczyźnie zdobyła cztery mistrzostwa Serbii.



W ŁKS o miejsce na środku siatki Mrdak będzie rywalizowała z reprezentantką Polski Klaudią Alagierską i Joanną Pacak, które przedłużyły kontrakty na kolejny sezon.



W łódzkim klubie trwa budowa drużyny przed nowymi rozgrywkami. Oprócz Alagierskiej i Pacak, umowy przedłużyły jeszcze przyjmująca Aleksandra Wójcik oraz libero Krystyna Strasz. Jak zapowiedział prezes klubu Hubert Hoffman, wkrótce do zespołu dołączy m.in. atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król, która ostatnio występowała w Developresie SkyRes Rzeszów. 33-letnia siatkarka ma zastąpić kończącą karierę kapitan Izabelę Kowalińską. Poszukiwana jest jeszcze rozgrywająca, w miejsce Włoszki Valerii Caracuty.



Łodzianki w nowym sezonie nadal będzie prowadził Włoch Giuseppe Cuccarini. Ze sztabu szkoleniowego odszedł natomiast poprzedni pierwszy trener Marek Solarewicz.



Z ŁKS pożegnała się też 22-letnia przyjmująca Daria Szczyrba, która będzie występowała w DPD Legionovii Legionowo.



Nowy sezon w ekstraklasie kobiet ma rozpocząć się 19 września. W ŁKS przygotowania do rozgrywek wystartują w połowie lipca.



Autor: Bartłomiej Pawlak

