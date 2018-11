Liga Siatkówki Kobiet: Pierwszy triumf Banku Pocztowego Pałac Bydgoszcz

W niedzielnych meczach 4. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz ograł Enea PTPS Piła 3:2 (25:15, 25:20, 17:25, 19:25, 15:9), a Grot Budowlani Łódź z trudem zwyciężyli DPD Legionovię Legionowo 3:2 (25:15, 23:25, 23:25, 25:17, 15:4). Liderem jest Chemik Police, mistrz Polski i od lat dominator na krajowym podwórku.

Zdjęcie Grot Budowlani Łódź - DPD Legionovia Legionowo / PAP/Grzegorz Michałowski /PAP

Ciekawie było w Łuczniczce, gdzie miejscowe Pałacanki gościły ekipę Enei PTPS Piła. Zespół Piotra Mateli prowadził już 2:0 w setach, by dać sobie odebrać prowadzenie i po emocjach sięgnąć po wygraną dopiero w tie-breaku. Tym cenniejszą, że pierwszą w sezonie i do tego odniesioną nad sąsiadem w ligowej tabeli. Dwa punkty dały ekipie z Bydgoszczy awans na dziesiąte miejsce, to samo, które zajmuje ekipa z Piły. Co ciekawe, obie drużyny legitymują się dokładnie takim samym dorobkiem punktów, wygranych i bilansem setów.



Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz - Enea PTPS Piła 3:2 (25:15, 25:20, 17:25, 19:25, 15:9)

Bank Pocztowy Pałac: Magdalena Mazurek, Monika Fedusio, Marta Ziółkowska, Patrycja Polak Balmas, Ewelina Krzywicka, Natalia Misiuna, Monika Jagła (libero) oraz Joanna Kuligowska, Kinga Różyńska, Małgorzata Andersohn

Enea PTPS: Olga Strantzali, Julia Piotrowska, Marharyta Azizova, Klaudia Kaczorowska, Anna Stencel, Paulina Szpak, Anna Pawłowska (libero) oraz Patrycja Chrzan, Monika Kacprzak.



Po ciężkiej walce w Lidze Mistrzyń Grot Budowlane miały problemy z pokonaniem drużyny z Legionowa, która prowadziła nawet 2:1 w Łodzi, by przegrać po tie-breaku. Do tego w secie piątym zdobyć raptem cztery punkty, co z pewnością chluby DPD Legionovii nie przynosi. Ale przyniosło jeden ważny punkt. Legionovia jest w tabeli dziewiąta, łodzianki zajmują miejsce trzecie.



Grot Budowlani Łódź - DPD Legionovia Legionowo 3:2 (25:15, 23:25, 23:25, 25:17, 15:4)

Grot Budowlani: Agata Babicz, Jovana Brakocević-Canizan, Jaroslava Pencova, Gabriela Polańska, Femke Stoltenborg, Oliwia Urban, Maria Stenzel (libero) oraz Koleta Łyszkiewicz, Małgorzata Śmieszek, Ewelina Tobiasz

DPD Legionovia: Zuzanna Górecka, Małgorzata Jasek, Krystyna Kicka, Beata Olenderek, Ewelina Polak, Alicja Wójcik, Agnieszka Adamek (libero) oraz Cassidy Pickrell, Małgorzata Skorupa, Bailey Tanner.