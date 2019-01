Liga Siatkówki Kobiet. ŁKS Commercecon Łódź bez Valerie Nichol

Amerykańska rozgrywająca Valerie Nichol opuściła siatkarską drużynę ŁKS Commercecon – poinformował w poniedziałek klub z Łodzi. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

"Valerie na początku stycznia poprosiła o rozwiązanie umowy, a klub się do tej prośby przychylił" - wyjaśnił prezes ŁKS Commercecon Hubert Hoffman. Podkreślił jednocześnie, że powodem rozstania nie jest niestabilność finansowa klubu, co we wpisie w mediach społecznościowych sugerowała 24-letnia zawodniczka.

Amerykanka do zespołu wicemistrzyń kraju dołączyła przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Na pozycji rozgrywającej była zmienniczką bardziej doświadczonej kapitan drużyny Marty Wójcik. Wcześniej występowała w Impelu Wrocław.

ŁKS pozostał z jedną rozgrywającą. Nie wiadomo na razie kto zastąpi Amerykankę. Kluby ekstraklasy mogą dokonywać transferów do końca stycznia. W niedzielę ŁKS poinformował, że do drużyny wraca była reprezentantka kraju Izabela Kowalińska, która przed sezonem ogłosiła roczną przerwę w karierze. 33-letnia nominalna atakująca ma występować na pozycji przyjmującej.



Autor: Bartłomiej Pawlak

Zdjęcie Trener ŁKS Commercecon Łódź Michał Masek / Grzegorz Michałowski / PAP