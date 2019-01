Liga Siatkówki Kobiet: Developres SkyRes Rzeszów wygrał szlagier w Łodzi

Developres SkyRes Rzeszów w trzech setach odprawił w Łodzi miejscowy ŁKS Commercecon i został nowym wiceliderem Ligi Siatkówki Kobiet. Wygrała za to, również w trzech setach, inna łódzka ekipa. Grot Budowlane w Ostrowcu Świętokrzyskim nie dały szans KSZO. Emocji nie brakowało za to w starciu #Volley Wrocław z BKS Profi Credit Bielsko-Biała. Przyjezdne wygrały pojedynek po tie breaku.

Zdjęcie Developres SkyRes Rzeszów /PAP/Roman Zawistowski /PAP

Zmagające się z problemami kadrowymi KSZO dostało w niedzielę lekcję siatkówki od łodzianek, a trener Błażej Krzyształowicz mógł dać pograć zmienniczkom i zapewnić chwilę oddechu podstawowym siatkarkom. Gładko wygrały pojedynek Grot Budowlane, wzięły trzy "oczka" i odrobiły tyleż punktów do lokalnych rywalek z ŁKS-u Commercecon. W tabeli plasują się na miejscu czwartym, ale do podium tracą już tylko cztery punkty.



KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Grot Budowlani Łódź 0:3 (16:25, 11:25, 23:25)



KSZO: Justyna Wojtowicz, Olga Gejko, Koleta Łyszkiewicz, Emilia Oktaba, Anastasia Trach, Zuzanna Kucińska, Olga Pauliukowskaja (libero) oraz Swietłana Dorsman



Grot Budowlani: Oliwia Urban, Anna Bączyńska, Jovana Brakocević-Canizan, Jaroslava Pencova, Gabriela Polańska, Femke Stoltenborg, Maria Stenzel (libero) oraz Małgorzata Śmieszek, Ewelina Tobiasz, Agata Babicz.



W Łodzi w niedzielny wieczór kibice mogli obejrzeć starcie na szczycie tabeli, choć poziom gry był słaby i sympatyków siatkówki zadowolić nie mógł. Rzeszowianki ograły miejscowe w trzech setach i zostały nowym wiceliderem rozgrywek. Do Chemika Police tracą obecnie osiem punktów, a mają ich tyle samo (35) co trzeci ŁKS Commercecon Łódź.



ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów 0:3 (22:25, 17:25, 18:25)

ŁKS Commercecon: Klaudia Alagierska, Regiane Bidias, Monika Bociek, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Aleksandra Wójcik, Marta Wójcik, Anna Korabiec (libero) oraz Ewa Kwiatkowska, Agata Wawrzyńczyk

Developres SkyRes: Petja Barakowa, Jelena Blagojevic, Michaela Mlejnkova, Maja Tokarska, Kamila Witkowska, Katarzyna Zaroślińska, Agata Sawicka (libero) oraz Kinga Hatala, Dorota Medyńska, Agnieszka Rabka, Katarzyna Żabińska.



Twardy bój we Wrocławiu wygrały siatkarki z Bielska-Białej, które dwa razy odrabiały straty, by wygrać pojedynek po tie-breaku. Drużynę do wygranej poprowadziła Julia Nowicka, reprezentantka Polski.



#Volley Wrocław - BKS Profi Credit Bielsko-Biała 2:3 (25:22, 15:25, 25:20, 13:25, 10:15)

#Volley: Natalia Murek, Magdalena Soter, Aleksandra Rasińska, Karolina Piśla, Aleksandra Gancarz, Natalia Gajewska, Magdalena Kuziak (libero) oraz Karolina Pancewicz (libero), Roksana Irzemska, Jolanta Kelner

BKS Profi Credit: Nina Herelova, Julia Nowicka, Emilia Mucha, Kornelia Moskwa, Katarzyna Konieczna, Olivia Różański, Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Magda Jagodzińska, Dominika Kozyra.